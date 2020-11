Scriitoarea Souvankham Thammavongsa a fost recompensată cu cea mai importantă distincţie literară canadiană

Scriitoarea Souvankham Thammavongsa a fost recompensată cu Scotiabank Giller Prize, cea mai importantă distincţie literară canadiană, pentru colecţia sa de povestiri intitulată ''How To Pronounce Knife'', a anunţat luni sponsorul acestui premiu prestigios, potrivit Reuters.

Publicat de divizia McClelland & Stewart a grupului editorial Penguin Random House Canada, volumul câştigător este o ''colecţie uimitoare de povestiri care portretizează experienţa imigrării într-o proză de o frumuseţe dureroasă'', a argumentat juriul, potrivit agerpres.ro.

''Naraţiunea scrisă de Thammavongsa disecă în profunzime realitatea imigrării asemenea unui cuţit - oricum ai pronunţa acest cuvânt'' (aluzie la titlul volumului, ''How To Pronounce Knife''/''Cum să pronunţi cuvântul 'cuţit''', n.r), a precizat juriul.

Giller Prize a fost creat în 1994 de Jack Rabinovitch, un dezvoltator imobiliar născut în Montreal, în memoria soţiei sale Doris Giller, jurnalist literar. Scriitori canadieni prestigioşi, precum Alice Munro şi Mordecai Richler, au susţinut înfiinţarea acestei distincţii, iar Scotiabank a început să sponsorizeze atribuirea premiului în 2005.

Cei cinci finalişti din 2020 au fost selectaţi dintr-o listă conţinând 118 de propuneri făcute de edituri de pe întreg teritoriul Canadei.

Laureatul premiului primeşte o recompensă bănească în valoare de 100.000 de dolari canadieni (76.917 de dolari americani), iar fiecare dintre ceilalţi patru scriitori prezenţi pe lista scurtă primeşte 10.000 de dolari canadieni.

De-a lungul timpului, printre câştigători s-au aflat autori precum Alice Munro, Mordecai Richler, Margaret Atwood şi Michael Ondaatje.

Ceilalţi patru autori incluşi pe lista scurtă de anul acesta au fost: Gil Adamson, cu romanul ''Ridgerunner'', publicat de House of Anansi Press; David Bergen, pentru colecţia de povestiri ''Here The Dark'', publicată de Biblioasis; Shani Mootoo, cu romanul ''Polar Vortex'', publicat de Book*hug Press; Emily St. John Mandel, pentru romanul ''The Glass Hotel'', tipărit de HarperCollins Publishers Ltd.