Se anunță un nou director la Administrația Școlilor Sector 6. Gadiuta mai are un pic și ajunge la 10 directori în 2 ani

Lungul drum al zilei către noapte sau lungul drum al unui consilier către directoratul Administrației Școlilor Sector 6

”În ultimii trei ani Administrația Școlilor Sector 6, instituție de baza din Sectorul 6, subordonată Consiliului Local din același areal administrativ a cunoscut metamorfoze peste metamorfoze. Instituția se afla sub înaltul patronaj al viceprimarului userist Alexandru Gadiuta, cel care s-a casatorit si a uitat să menționeze acest aspect si soția negeneratoare de venit în declarațiile oficiale de integritate.

În ultimii 3 ani numărul directorilor aduși prin transfer în fruntea acestei instituții rivalizează cu campaniile de transferuri de la echipele titrate din fotbalul românesc. Toate aceste operațiuni mai mult decat dubioase sunt pastorite si coordonate de Alexandru Gadiuta, acest Gigi Becali al administrației din Sectorul 6 care a reușit în acest interval sa aduca prin transfer cel putin 5 directori executivi, toti prin transfer, si care refuză cu obstinație organizarea concursului de ocupare a acestei poziții chiar dacă Codul administrativ obliga la acest lucru.

Administrația Școlilor Sector 6 este o oaie numai buna de mult pentru viceprimarul Alexandru "Gigi" Gadiuta, preocupat excesiv de controlul managementului acestei instituții pentru înfăptuirea matrapazlacurilor sale intru propria-i primenire. A facut dumnealui ce a facut si a temeliat departamentul de achizitii publice, aducand in loc o societate de experti (Cosada Expert Consulting) care s-a instalat si care ciuguleste sârguincios din bugetul generos acordat de Consiliul Local Sector 6 la propunerea nimanui altul decât primarul cel modest si minunat Ciprian Ciucu.

De curand ne-a ciripit o pasarica ca la D.G.I.T.L Sector 6 in data de 29.06.2023 a avut loc un concurs pentru ocuparea postului de director general adjunct, concurs castigat cu brio de o pupila de-a domnului viceprimar Gadiuta, doamna Violeta Chiriloaie, ajunsa prin bunavointa sortii vremelnic si de curand consilier la Sectorul 6. Doamna Chiriloaie urmează sa fie transferată de la echipa DGITL Sector 6 (un fel de echipa a doua a Administrației Școlilor Sector 6 cu buget si posibilități de manarire a acestuia mult mai mici decat la echipa principala, AS6). Continua astfel sarabanda numirilor politice in fruntea Administratiei Scolilor Sector 6, sarabanda care nu face decat sa scada in mod consistent calitatea actului managerial si sa creasca premisele de indreptare a banilor din bugetul institutiei catre caine nebainuite ale viceprimarului Gadiuta.

O sa urmarim aceasta traiectorie meteorica a doamnei Chiriloaie care din consilier al primarului Radu Mihaiu de la Sectorul 2 ajunge sa conduca Administratia Scolilor Sector 6, intocmai ca lungul drum al zilei către noapte.

Revenim cu alte informații interesante despre aceste personaje mai mult decat pestrite si dubioase”, se arată într-o postare pe Facebook a celor de la ”Potera Cetățenească”.