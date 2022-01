Secretarul de stat american Antony Blinken: 'Coreea de Nord vrea să atragă atenţia cu recentele teste de rachete'

Coreea de Nord vrea probabil să ''atragă atenţia'' comunităţii internaţionale prin multiplicarea testelor de rachete, a afirmat joi secretarul de stat american Antony Blinken, potrivit AFP.

Aceste teste, dintre care două în ultimele zece zile, sunt ''profund destabilizatoare'', ''periculoase'' şi ''contrare'' rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU, a declarat Blinken pentru postul de televiziune MSNBC.

''Cred că are legătură parţial cu dorinţa Coreii de Nord de a încerca să atragă atenţia. Ea a făcut asta în trecut şi probabil va continua să o facă'', a adăugat demnitarul american, potrivit Agerpres.ro.

''În urmă cu câteva luni, am spus clar că suntem pregătiţi să dialogăm cu nord-coreenii, fără condiţii prealabile, pentru a negocia o denuclearizarea totală a peninsulei coreene. Am afirmat clar că nu avem nicio intenţie ostilă, dar singurul răspuns a fost, în ultimele săptămâni, sub forma acestor teste de rachete'', a subliniat Antony Blinken.

Începând din septembrie 2021, Phenianul a efectuat şase teste de rachete balistice, fiecare încălcând mai multe rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU.

Testul de marţi a fost supervizat personal de liderul nord-coreean Kim Jong Un. De la instalarea acestuia la putere, Coreea de Nord a înregistrat progrese rapide în tehnologia militară.