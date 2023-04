Selecţia oficială la Cannes - Filme de Wim Wenders, Aki Kaurismaki, Hirokazu Kore-eda, Ken Loach, în competiţie

Cu cinci săptămâni înainte de cursa pentru Palme d'Or, a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes şi-a dezvăluit joi selecţia oficială. Iris Knobloch, preşedinta Festivalului de Film de la Cannes, şi Thierry Frémaux, delegatul general, au anunţat filmele proiectate pe Croazetă. Preşedintele juriului este regizorul suedez Ruben Östlund, premiat de două ori cu Palme d'Or.

Thierry Frémaux a mărturisit, în conferinţa de presă: „Am văzut peste 2000 de filme”. „Această figură extravagantă mărturiseşte vitalitatea cinematografiei mondiale”.

Frémaux promite „o selecţie reînnoită, punctată de mari autori”. „Aceasta este linia editorială a Festivalului de Film de la Cannes”, a punctat el, informează News.ro.

Pentru unele categorii nu a fost anunţată încă selecţia. Semaine de la Critique îşi va anunţa propria selecţie luni, Quinzaine des Réalisateurs, marţi, iar lista filelor din selecţia oficială „va fi finalizată în zilele următoare”, a avertizat Thierry Frémaux.

Competiţia

În selecţia oficială „sunt filme de cinema”, a anunţat Fremaux. Şi a enumerat: „Club Zero”, de Jessica Hausner, „Astroid City”, de Wes Anderson, „The Zone of Interest”, Jonathan Glazer, „Fallen Leaves”, de Aki Kaurismaki, „Les Filles d'Olfa” de Kaouther Ben Hania, „Anatomie d'une chute” de Justine Triet, „Monster” de Hirokazu Kore-eda, „Il Sol Dell'Avvenire” de Nanni Moretti, „La Chimera” de Alice Rohrwacher, „Les Herbes sèches” de Nuri Bilge Ceylan, „L'Eté dernier” de Catherine Breillat, „La Passion de Dodin Bouffant” de Tran Anh Hung, „Rapito” de Marco Bellochio, „May December” de Todd Haynes, „Firebrand” de Karim Aïnouz, „The Old Oak” de Ken Loach, „Banel et Adama” de Ramata-Toulaye Sy, „Perfect Days” de Wim Wenders, „Jeunesse” de Wang Bing.

Un Certain Regard

Thierry Frémaux a anunţat titlurile alese în secţiunea Un Certain Regard: „Los Delincuentes” de Rodrigo Moreno, „Crowra” de João Salaviza şi Renée Nader Messora, „Simple comme Sylvain” de Monia Chokri, „La Mère de tous les mensonges” de Asmae El Moudir, „The Breaking Ice” de Anthony Chen, „Rosalie” de Stéphanie Di Giusto, „The New Boy” de Warwick Thornton, ”Terrestrial Verses” de Ali Asgari & Alireza Khatami.

Au fost alese pentru Un Certain Regard şi: „How to have sex” de Molly Manning Walker, „Goodbye Julia” de Mohamed Kordofani, „Los Colonos” de Felipe Gálvez, „Augure” de Baloji Tshiani, „If Only I Could Hibernate” de Zoljargal Purevdash, „Hopeless” de Kim Chang-hoon, „Rien à perdre” de Delphine Deloget, „Les Meutes” de Kamal Lazraq.

Filmul care va deschide Un Certain Regard va fi „Le Règne Animal” de Thomas Cailley, regizorul apreciatului „Combattants”, deja celebru la Cannes.

Întoarcerea lui Takeshi Kitano

Categoria Cannes Premières include „Kubi”, o comedie cu samurai de Takeshi Kitano, care revine.

Celelalte filme selectate în această categorie sunt „Le Temps d'aimer” de Katell Quillévéré, „Cerrar los ojos” de Victor Erice, „Bonnard, Pierre et Marthe” de Martin Provost.

„Acide”, de Just Philippot, regizorul „La Nuée”, cu Guillaume Canet în rol principal, va fi prezentat în sesiuni de la miezul nopţii, categorie care găzduieşte cel mai adesea filme de gen.

Wim Wenders şi Steve McQueen, în proiecţii speciale

Thierry Frémaux a anunţat de asemenea filmele din categoria Séances Spéciales (Proiecţii speciale). Odată cu revenirea regizorilor de renume care vin în mod regulat la festival.

Regizorul brazilian Kleber Mendonça Filho va prezenta un documentar despre cinematografe, „Ghost Portraits”. Cineastul german Wim Wenders va reveni şi cu un documentar, „Le Bruit du temps”.

Regizorul britanic Steve McQueen va prezenta documentarul „Occupied City”, despre ocuparea Amsterdamului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

În afara competiţiei

În afara competiţiei vor fi proiectate filmele: „Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, „The Idol”, de Sam Levinson, „Cobweb”, de Kim Jee-woon şi „Indiana Jones and the Dial of Destiny” de James Mangold.

Un serial de The Weeknd pe Croazetă

Primele episoade din „The Idol”, un serial imaginat de The Weeknd, cu Sam Levinson („Euphoria”), vor fi proiectate la Festivalul de Film de la Cannes.

Harrison Ford, Scorsese şi Almodovar, pe Croazetă

Cannes a confirmat deja trei proiecţii de evenimente. Cea de-a cincea parte din aventurile lui Indiana Jones, „Dial of Destiny”, va avea premiera pe 18 mai. Cannes a confirmat, de asemenea, sosirea veteranului Harrison Ford, în vârstă de 80 de ani, pentru o urcare a treptelor care se anunţă memorabilă.

Thierry Frémaux a asigurat şi prezenţa unei alte legende de la Hollywood, Martin Scorsese, care va veni să-şi prezinte noul film, „Killers of the Flower Moon”, alături de Leonardo DiCaprio şi Robert de Niro.

Credinciosul Pedro Almodovar şi-a primit şi el biletul la Cannes, cu un scurtmetraj sub formă de „western queer”. „Strange Way of Life” spune povestea unui fermier, Silva, interpretat de Pedro Pascal, şi a unui şerif, interpretat de Ethan Hawke.

„Jeanne du Barry” va fi filmul de deschidere. Despre acest film de epocă, despre ultima favorită a lui Ludovic al XV-lea, cu marea revenire a lui Johnny Depp, se va scrie mult.

Maïwenn întruchipează personajul principal şi regizează acest film, al şaselea lungmetraj după „Polisse” (Premiul juriului în 2011), „Mon Roi” şi „ADN”.