Sfântul Graal al fanilor The Beatles - O înregistrare rară cu trupa, de la o emisiune BBC, a fost găsită în Mexic

O filmare de 11 secunde cu singura apariție live a formației The Beatles la emisiunea "Top Of The Pops" transmisă de postul de televiziune BBC, considerată până acum pierdută, a fost găsită în Mexic, relatează bbc.com potrivit mediafax.

Înregistrarea este fără sunet și reprezintă singura dovadă a apariției live a trupei britanice în cadrul emisiunii BBC. Anterior, The Beatles aleseseră să își preînregistreze două apariții la programul de muzică "Top Of The Pops", cea mai cunoscută emisiune muzicală de la BBC. Pe 16 iunie 1966, ei au decis să își facă apariția în studiourile televiziunii pentru a face playback pe piesa "Paperback Writer", singura lor apariție live la acest show tv. Filmarea originală nu a fost păstrată de postul de televiziune britanic, dar o familie din Liverpool a reușit să filmeze 11 secunde fără sunet din cadrul prestației. Imaginile au ajuns în mâinile unui colecționar din Mexic, care a contactat firma Kaleidoscope. Aceasta este o companie britanică, cu sediul în Birmingham, care este specializată în găsirea filmărilor de televiziune pierdute. "Dacă te numeri printre fanii The Beatles, atunci aceste imagini vor fi precum Sfântul Graal", a afirmat reprezentantul companiei, Chris Perry, pentru un corespondent al postului BBC."Oamenii au crezut că acestea au fost pierdute deoarece benzile video nu erau păstrate în 1966. Este minunat că am reușit să găsim înregistrarea după atât de mult timp", a completat acesta. Filmarea va fi prezentată la Institutul de Film Britanic din Londra pe 20 aprilie, în cadrul programului "Music Believed Wiped". Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr şi George Harrison au format The Beatles, în anii 1960, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock.