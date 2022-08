Sociologul Gelu Duminică, blocat pe Facebook după ce a criticat #echipacâștigătoare: Sunt monitorizat de putere

Sociologul Gelu Duminică a fost blocat pe Facebook după ce a criticat echipa lui Florin Cîțu. Duminică spune că se teme că este monitorizat de putere și că unii membri de partid îi raportează postările.

"Postarea, de acum doua zile, in care am zis de #echipacastigatoare a fost raportata. Comparatia ironica pe care am facut-o intre modul de lucru japonez si cel al guvernului Romaniei condus de PNL-ul dlui Citu pe timpul campaniei de vaccinare, a fost considerata "jignire adusa unui grup etnic" si am fost blocat 24 de ore.

Acum, multe din postarile mele sunt raportate, pe n motive, insa e prima data, de cand eram unul dintre "favoritii" PSD, cand sunt blocat. Pana acum, ceream revizuire si totul se rezolva.

Ma ingrijoreaza numai gandul ca as fi "monitorizat" de actuala putere. Sper numai sa fiu eu dus cu capul."..., scrie Gelu Duminică pe Facebook.