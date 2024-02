Soția lui Navalni face o primă ieșire politică și propune ceva catastrofal pentru Putin: 'UE să nu recunoască rezultatul alegerilor din Rusia!'

„Nu recunoașteți aceste alegeri”, a cerut luni Navalnaia Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, conform transcriptului.

„Un președinte care și-a asasinat principalul adversar politic nu poate fi legitim prin definiție”, a spus Navalnaia în discurs.

Alexei Navalny’s wife @yulia_navalnaya releases a video announces she will continue her murdered husband’s work.



She says it’s clear Putin murdered Alexei.



I will continue to fight for our country. And I call on you to stand beside me