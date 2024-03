STENOGRAME - Schimb dur de replici între Nicolae Ciucă și Alin Nica, în ședința PNL (Surse)

În acest context, Alin Nica a mers în ședința PNL, acolo unde a avut o serie de atacuri dure la adresa conducerii PNL, în special la adresa lui Nicolae Ciucă.

”Este o mare catastrofă, predare totală la PSD. Prin asta validăm Alianța Dreptei, pentru că este un atac la fibra PNL. Alfred Simonis va lua din primăriile controlate acum pe PNL.

Decizia domnului Ciucă vine pe baza lipsei de experiență”, ar fi spus Alin Nica, în ședința PNL.

Replica lui Ciucă

Replica lui Nicolae Ciucă nu s-a lăsat așteptată. ”Domnul Nica a fost la negocieri, iar cifrele arată clar că avem șanse foarte mari să câștigăm Timișoara. Uneori, e bine să ai mai puțină experiență în politică”, ar fi spus Nicolae Ciucă.

În discuție a intervenit și deputatul Florin Roman, cel care i-a reproșat lui Alin Nica că ”ai provocat toată situația de la Timiș, au plecat primari din cauza lui Alin Nica.

În replică, Alin Nica le-a transmis liderilor PNL că ”nu puteți rechiziționa spiritul Timișoarei”, dar și faptul că el nu a dorit sub nicio formă ca primari importanți ai PNL să plece din partid.

Alin Nica: Mai bine îmi tai o mână, decât alianță cu PSD

Înaintea ședinței, întrebat despre posibilitatea de a i se cere demisia din funcţia de lider al Organizaţiei PNL Timiş, de către conducerea centrală, Nica a răspuns: "Mai bine îmi tai o mână decât să semnez, ca preşedinte al filialei Timiş, o candidatură a domnului Simonis. Adică, am 20 de ani în acest partid şi pe vremea USL am candidat tot din partea PNL. Nu am acceptat nici atunci un astfel de compromis, deşi condiţiile erau cu totul altele. Nu o s-o fac nici acum".