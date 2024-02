SUA recunoaște că a lovit ținte pro-iraniene în Irak fără a anunța guvernul irakian în avans

Statele Unite nu au anunţat guvernul irakian în avans cu privire la recentele lovituri împotriva ţintelor pro-iraniene din Irak, a declarat luni Departamentul de Stat, clarificând declaraţiile Casei Albe care sugerau contrariul, transmite AFP, citat de Agerpres.

"Cu privire la riposta de vineri, am informat guvernul irakian imediat după ce au avut loc loviturile", a declarat reporterilor adjunctul purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Vedant Patel.

El a adăugat că "guvernul irakian, ca toate ţările din regiune, a înţeles clar că va exista un răspuns după moartea soldaţilor americani".

SUA au efectuat vineri lovituri în Siria şi Irak împotriva unor ţinte ale forţelor de elită iraniene şi ale unor grupuri armate pro-iraniene, ca răzbunare pentru un atac din 28 ianuarie care a ucis trei soldaţi americani în Iordania, în apropierea graniţelor cu Irak şi Siria.

Atât Irakul, cât şi Siria, au condamnat aceste lovituri. Bagdadul a denunţat "o încălcare a suveranităţii irakiene" şi a înmânat o "scrisoare de protest" însărcinatului american cu afaceri din capitala irakiană.

John Kirby clarifică situția

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe, John Kirby, declarase reporterilor vineri seară că Washingtonul a informat autorităţile irakiene "înainte" de atacuri, afirmaţie care a înfuriat Bagdadul.

"Am răspuns cu informaţiile disponibile la momentul respectiv", s-a apărat luni John Kirby."Nu a fost atât de precis pe cât ar fi putut fi şi regret orice confuzie care a putut fi creată", a spus el."Acestea fiind spuse, nu am făcut niciun secret, atât pe lângă oficialii irakieni, cât şi în public, că vom răspunde la atacurile care ne vizează trupele. Şi, de fapt, am notificat oficial Irakul despre acest lucru, conform procedurii adecvate", a adăugat Kirby.

Având în vedere natura extrem de sensibilă a relaţiilor dintre Statele Unite şi Irak în acest moment, Washingtonul a fost evident dornic să facă această clarificare, asigurându-se că nu a informat în prealabil Bagdadul despre operaţiunile militare, notează France Presse.

Aproximativ 2.500 de soldaţi americani sunt dislocaţi în Irak ca parte a coaliţiei create în 2014 pentru a lupta împotriva grupării jihadiste Stat Islamic (SI).

Într-un context de tensiuni regionale puternice alimentate de războiul din Fâşia Gaza între Israel şi Hamas, premierul irakian Mohamed Shia al-Sudani a iniţiat discuţii cu Washingtonul privind viitorul coaliţiei în vederea obţinerii unui calendar care să permită o retragere treptată.

De la mijlocul lunii octombrie, peste 165 de lovituri cu drone şi atacuri cu rachete au vizat poziţii americane în Irak şi Siria. Cele mai multe au fost revendicate de o coaliţie de grupuri armate pro-iraniene denumită "Rezistenţa islamică în Irak".