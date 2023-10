Teroare în Europa! Alertă cu bombă la Varșovia, cu o zi înainte de alegerile legislative - Amenințare și la Luvru, muzeul a fost evacuat / Video

Teroare în Europa! Alertă cu bombă la Varșovia, cu o zi înainte de alegerile legislative - Amenințare și la Luvru, muzeul a fost evacuat

Poliţia poloneză a încercuit sâmbătă Piaţa Pilsudski din centrul Varşoviei din cauza unei ameninţări cu bombă, cu o zi înainte de desfăşurarea unor alegeri legislative cu mare miză, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Potrivit presei poloneze, un bărbat s-a urcat pe un monument în această piaţă şi ameninţă să se detoneze.

Imagini postate pe platforma socială X (fosta Twitter) arată un bărbat urcat în vârful monumentului Smolensk, care comemorează victimele catastrofei aeriene din 2010, în care au murit 96 de persoane, printre care preşedintele polonez de la acea vreme, Lech Kaczynski.

'Nu intraţi, există o bombă', i-a spus un poliţist la faţa locului unui reporter al agenţiei Reuters.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a confirmat că un bărbat s-a urcat pe monument.

În urmă cu puțin timp, o amenințare cu bombă a fost semnalată în Franța, la Muzeul Luvru, care a fost imediat evacuat.

An unidentified man threatens to detonate a ???? on the Pilsudski Square in downtown Warsaw ????????. The police is trying to diffuse the situation. pic.twitter.com/rWA6dgChKR — 1 Star General (@laowaiaround) October 14, 2023

Police have cordoned off Pilsudski Square in central Warsaw due to a bomb threat, just a day before high-stakes elections in the European Union and NATO member. Polish media reported that a man had climbed onto a monument in the square and was threatening to blow himself up.… pic.twitter.com/F4LKYpOrkZ — ChroniBuzz (@liv59224) October 14, 2023

BREAKING:



Visitors are being evacuated from the Louvre Museum in Paris after a bomb threat pic.twitter.com/LUoPBkTvkE — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023