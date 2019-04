Traian Băsescu îl desființează pe Darius Vâlcov: 'Rebut moral'

Fostul preşedinte Traian Băsescu s-a declarat mândru, la Europa FM, de cei pe care i-a promovat în politică în calitate de primari, enumerându-i pe Gheorghe Falcă - Arad, George Scripcaru - Braşov şi Emil Boc - Cluj, spunând însă că nu i-a "ghicit pe toţi", întrucât Darius Vâlcov, susţinut pentru postul de primar la Slatina, s- dovedit un "rebut moral", deşi nu a fost un primar slab.

Senatorul PMP a recunoscut, totuşi, că ”nu i-a ghicit pe toţi”. ”Să ştiţi că Vâlcov era la Tineret (organizaţia de tineret a PDL, n.red.) cînd a devenit primar de Slatina. De la Tineret am trimis să candideze trei oameni – pe Falcă, pe primarul de la Braşov, pe Scripcaru, pe George, şi pe Vâlcov la Slatina. Am spus: E timpul nostru! L-am mai luat şi pe Boc de pe plajă de la Mamaia şi l-am trimis la Cluj. Din patru, cu trei am reuşit, unul a fost rebut. Rebut moral, că altfel nu a fost un primar slab”, a declarat fostul preşedinte la Europa FM.

Darius Vâlcov, fost primar PD al Slatinei, e în prezent consilierul premierului Viorica Dăncilă.