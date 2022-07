Trei cântece ale megastarului Michael Jackson au fost retrase de pe serviciile de streaming

Trei cântece de pe un album postum al megastarului Michael Jackson au fost retrase de pe serviciile de streaming în urma unor acuzaţii repetate conform cărora ar conţine înregistrări vocale "false", informează miercuri BBC.

Single-urile "Monster", "Keep Your Head Up" şi "Breaking News" au apărut pe albumul postum "Michael", lansat în anul 2010, la un an după moartea starului pop american.

De atunci, ele au făcut obiectul unui proces intentat de o admiratoare, care susţine că anumite fragmente vocale din cele trei piese ar aparţine de fapt unui alt cântăreţ, folosit doar cu ocazia sesiunilor de înregistrări.

Reprezentanţii casei de discuri Sony Music şi ai Fundaţiei Michael Jackson au spus că retragerea acelor cântece de pe site-urile de streaming nu are nicio legătură cu autenticitatea lor, potrivit Agerpres.ro.

Într-o declaraţie comună, ei au spus că acţiunea de retragere a pieselor reprezintă "pur şi simplu cel mai bun mod pentru a merge mai departe pentru totdeauna, dincolo de conversaţia asociată acestor trei piese".

"Rămânem concentraţi asupra lucrurilor care contează - asupra interesantelor proiecte noi şi existente care celebrează moştenirea lăsată de Michael Jackson", inclusiv asupra musicalului "MJ" de pe Broadway şi a unui film biografic anunţat recent.

"Celelalte piese de pe album rămân valabile (pe servicii de streaming - n.r.). Decizia nu trebuie privită ca o îngrijorare legată de autenticitatea pieselor - pur şi simplu a venit vremea să depăşim momentul provocat de ştirile despre ele şi care distrag atenţia publicului", au adăugat reprezentanţii Sony Music şi Fundaţiei Michael Jackson.

Lansat în 2010, "Michael" a fost primul album cu muzică originală apărut pe piaţă după ce Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2019 la vârsta de 50 de ani din cauza unei supradoze de propofol.

Chiar înainte de a pătrunde în topuri, unii dintre membrii familiei Jackson şi-au exprimat dubiile legate de posibilitatea ca starul pop să fi înregistrat toate partiturile vocale din toate piesele de pe acel album postum.

"Am încercat din greu să previn această nebunie, dar ei n-au vrut să mă asculte", a scris pe Twitter unul dintre nepoţii artistului, Taryll. "Nu sună ca el", a adăugat una dintre surorile lui, La Toya.

Grupul Sony a răspuns cu un comunicat de presă în care a afirmat că are "încredere deplină în rezultatele cercetărilor (sale) exhaustive, precum şi în relatărilor celor care s-au aflat în studiourile de înregistrare alături de Michael Jackson şi care afirmă că acele pasaje vocale sunt ale lui".

Atunci când albumul "Michael" a fost lansat pe piaţă, coperta sa secundară includea următorul mesaj: "Acest album conţine nouă înregistrări vocale niciodată lansate şi care sunt interpretate de Michael Jackson. Piesele au fost finalizate recent folosind muzica din înregistările vocale originale şi muzica creată de producătorii menţionaţi în caseta tehnică a discului".

Totuşi, după ce au ascultat albumul postum, unii dintre fanii megastarului pop au exprimat o serie de suspiciuni, mai ales în privinţa celor trei piese.

Versiunea oficială a producătorilor afirmă că Michael Jackson le-a compus şi le-a înregistrat în colaborare cu producătorii Edward Cascio şi James Porte în 2007. Cu toate acestea, au apărut zvonuri conform cărora partiturile vocale erau asigurate de un alt cântăreţ american, Jason Malachi, care şi-ar fi asumat acest rol într-un mesaj publicat pe Facebook în 2011. Managerul lui a negat ulterior această teorie, afirmând că acel mesaj era fals.

Acţiune la tribunal

Apoi, în 2014, o admiratoare a megastarului, Vera Serova, a deschis un proces colectiv împotriva lui Cascio, Porte, Sony Music, coexecutorului testamentar John Branca, MJJ Production (divizia muzicală a Fundaţiei Michael Jackson) şi Angelikson Productions (compania de producţie a lui Cascio).

Ea i-a acuzat pe producătorii albumului că i-au vândut atât ei, cât şi altor persoane, un produs care a fost promovat în mod eronat. Într-o acţiune separată, Vera Serova i-a acuzat pe Porte, Cascio şi Angelikson că au coordonat "o fraudă artistică elaborată" atunci când şi-au vândut cântecele către Fundaţia Michael Jackson pentru mai multe milioane de dolari.

Fundaţia megastarului şi grupul Sony au negat acuzaţiile şi o sentinţă pronunţată ulterior în apel le-a dat dreptate, eliminându-i din lista acuzaţilor numiţi în procesul colectiv.

Procesul deschis de Serova împotriva Angelikson Productions, Cascio şi Porte este în curs de desfăşurare. Reclamanta a depus o petiţie şi la Curtea Supremă din California pentru a redeschide procesul intentat grupului Sony, în timp ce reprezentanţii acestuia au cerut ca decizia iniţială să fie menţinută.

Niciuna dintre aceste acţiuni legale nu a stabilit până acum originea contestată a celor trei cântece.

Nici fanii nu mai pot să îşi facă singuri o părere în această privinţă, deoarece piesele "Monster", "Keep Your Head Up" şi "Breaking News" au fost retrase de pe Spotify, Apple Music, YouTube şi alte servicii de streaming, deşi versiuni neoficiale ale lor pot fi încă găsite pe internet.