'Trump al Argentinei' a câștigat alegerile prezidențiale și face o mare promisiune: Începe sfârșitul decadenței/ Video

"Este o noapte istorică pentru Argentina", le-a declarat Javier Milei miilor de partizani aflaţi la sediul său de campanie din Buenos Aires, după victoria sa detaşată cu peste 55% din voturi asupra ministrului centrist al economiei Sergio Massa.

"S-a terminat cu modelul sărăcitor al castelor, astăzi adoptăm modelul libertăţii, pentru a redeveni o putere mondială", a continuat el. "Astăzi ia sfârşit un mod de a face politică şi începe altul", a mai afirmat Milei.

"Ne confruntăm cu probleme monumentale: inflaţie, stagnare, absenţa locurilor de muncă reale, insecuritate, sărăcie şi mizerie", a enumerat preşedintele ales. "Probleme care vor avea o soluţie doar dacă îmbrăţişăm din nou ideile de libertate", a subliniat el.

"Nu este loc pentru gradualism, nu este loc pentru soluţii călduţe sau jumătăţi de măsură", a avertizat cel care de doi ani se pronunţă în favoarea unei terapii cu şoc pentru o economie epuizată de o inflaţie cronică, în prezent la 143% pe un an.

El a întins mâna "tuturor argentinienilor şi liderilor politici, tuturor celor care vor să se alăture noii Argentine", dar a avertizat şi în legătură cu o posibilă rezistenţă socială la reformele sale.

"Ştim că sunt oameni care vor se vor împotrivi, care vor dori să menţină acest sistem de privilegii pentru unii, dar care sărăceşte majoritatea. Eu le spun aceasta: tot ce este în lege este îngăduit, dar nimic (din ce este) în afara legii", a mai afirmat viitorul preşedinte.

Javier Milei va prelua mandatul pe 10 decembrie, urmând preşedintelui peronist (centru-stânga) Alberto Fernandez.

