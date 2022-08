Ucrainenii susțin că au atacat Crimeea, rușii îi contrazic - Exploziile uriașe de la aerodromul Saki au făcut mai multe victime

Armata ucraineană susține că a lovit o bază aeriană importantă în adâncul peninsulei Crimeea ocupate, potrivit The Guardian.

Cel puțin 12 explozii au lovit baza aeriană navală Saky, provocând o uriașă coloană de fum.

Rusia a contestat afirmațiile și spune că nu a fost vorba de un atac, ci de o detonare de muniție cauzată de nerespectarea normelor de protecție, potrivti agenției Tass.

O persoană a murit în urma unei situații de urgență pe aerodromul Saki, în apropiere de Novofedorovka, în Crimeea, unde marți a explodat muniție de aviație, a declarat reporterilor șeful regiunii, Serghei Aksionov, potrivit Tass.

Anterior, Ministerul republican al Sănătății a raportat cinci victime. Cauzele exploziilor sunt în curs de investigare - după cum a declarat Ministerul rus al Apărării, nu a existat niciun "impact al focului" asupra depozitului de muniție. O sursă din cadrul ministerului a subliniat că o încălcare a cerințelor de securitate la incendiu este considerată ca fiind versiunea principală.

Ministerul Apărării a declarat reporterilor că la ora 15:20, mai multe muniții de aviație au explodat pe teritoriul aerodromului. Mai multe explozii au fost raportate și de autoritățile locale.

O sursă din cadrul departamentului militar a declarat pentru Tass că principala cauză a situației de urgență a fost încălcarea cerințelor de securitate la incendiu. Potrivit acestuia, pe aerodromul Novofedorovka nu există semne și fapte de influențare intenționată a muniției în scopul de a o arunca în aer.

Potrivit șefului adjunct al administrației districtului Saki, Victoria Kazmirova, în apropierea aerodromului, "toate ferestrele au fost sparte". Interlocutorul agenției nu a oferit estimări ale pagubelor.

Echipamentele de aviație de pe aerodrom nu au fost avariate, a subliniat departamentul militar rus.

În urma incidentului , o persoană a murit și cinci au fost rănite, inclusiv un copil. Patru au fost externate după ce au primit îngrijiri ambulatorii, iar un rănit este supus unei intervenții chirurgicale.

Potrivit rapoartelor, explozia a avut loc departe de zona stațiunii. Asociația operatorilor de turism din Rusia (ATOR) a raportat că nu au existat victime printre turiști.

Ministerul Apărării se ocupă în prezent de stingerea incendiului care a avut loc la aerodrom și investighează cauzele incidentului.

Ambulanțe și ambulanțe aeriene au fost trimise la fața locului.

Din casele situate în apropierea aerodromului au fost evacuate 30 de persoane, acestea urmând să fie relocate în pensiuni și hoteluri. După cum a subliniat șeful Crimeei, Serghei Aksyonov, nu se efectuează o evacuare generală.

Pe o rază de 5 km de la locul urgenței, a fost organizat un cordon - au fost ridicate garduri, au fost implicați polițiști. Intrarea în Novofedorivka este limitată, dar toată lumea poate ieși din ea.

Guvernatorul Crimeei, Aksyonov, a mers personal la Novofedorovka.

Senatorul din Crimeea Olga Kovitidi, într-un interviu acordat Tass, a menționat că incidentul nu va afecta siguranța turiștilor și desfășurarea sezonului turistic în regiune.

Consilierul lui Aksyonov, Oleg Kryuchkov, a calificat drept false informațiile din presa ucraineană potrivit cărora ar fi fost declarată starea de urgență pe teritoriul Crimeei.

