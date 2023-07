Un antrenor de înot explică de ce a pierdut David Popovici medalia de aur la 200 de metri liber

David Popovici a obținut locul 4 în proba de 200 de metri liber, de la Campionatul Mondial de Natație de la Fukuoka. Înotătorul român plecase extraordinar și a condus autoritar cursa în primele 3 întoarceri, dar pe ultima lungime de bazin a fost depășit de alți 3 sportivi.

Antrenorul de înot de la clubul IDM, Adrian Marius Radu, a explicat faptul că David Popovici a rămas fără oxigen pe finalul cursei, asta din cauza faptului că apa în bazinele din Japonia este mai rece decât în Europa. Acest detaliu contează foarte mult în cursele de înot.

“Băiatul n-are pic de grăsime. E mai slab ca în primăvară și chiar ca acum două zile. Asta mărește flotabilitatea și l-ar fi ajutat în mod normal. Dar japonezii au apa mult mai rece. Popovici n-are protecție termică deloc. Ca să se încălzească corpul, tiroida dă comanda de căldură în hipoderm. Dar arderea glucozei necesită oxigen. Căldura în hipoderm se obține doar cu reacție aerobă. Asta consumă din oxigenul prezent în sânge. Practic, Popovici a rămas fără oxigen din cauza apei reci,” a comentat Adrian Marius Radu, antrenor la IDM.

David Popovici confirmă ipoteza

David Popovici a explicat faptul că pe finalul cursei ”efectiv nu am mai putut” și asta din cauza problemelor legate de apa rece din bazin.

”Nimănui nu-i place să piardă. Nu o să mint. Nu sunt necăjit, supărat, sunt OK. Primele trei lungimi de bazin au fost foarte bune, dar pur și simplu nu am mai putut. Adică am dat cât am putut,” a recunoscut fostul campion mondial al probei.