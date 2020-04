Un pui de Mara de Patagonia s-a născut în microrezervaţia Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa

Un pui de iepure de Patagonia s-a născut în microrezervaţia Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa, aici urmând să fie aduse, după încheierea stării de urgenţă cauzată de pandemia de coronaviroză, şi alte animale, precum lemurieni şi cercopiteci, care îşi vor aştepta vizitatorii, a declarat directorul instituţiei, Adrian Bîlbă.

"La sfârşitul anului trecut, beneficiind de subvenţii de la Consiliul Judeţean Constanţa am reuşit să facem nişte investiţii în Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, investiţii care acum aşteaptă animalele sortite a fi aduse. (...) Urma să aducem maimuţe: lemurieni, cercopiteci sau macaci. Situaţia cu această pandemie, mai ales când este vorba de specii potenţial receptive, fiind vorba de primate, ne-a întârziat şi ne va întârzia în continuare să populăm acest amplasament cu maimuţe. În consecinţă, am găsit altă soluţie, am adus Mara de Patagonia, care imediat ce a venit a şi făcut un pui", a spus Bîlbă.Potrivit acestuia, Mara de Patagonia sau Mara Patagoniei este un animal care pe unii îi duce cu gândul la iepure, iar altora le aminteşte de porcuşorul de Guineea "la o scară mult mai mare". Este un rozător "dolofan" care cântăreşte la maturitate 11 kilograme şi poate să alerge cu 29 kilometri/oră, fiind "un campion la categoria lui". Indivizii din specia Mara de Patagonia formează perechi pe viaţă şi pot aduce pe lume câte trei pui în fiecare an."Ele sunt nişte mamifere foarte interesante şi au o interesantă adaptare vizavi de reproducere. Puii când ies, sunt în stare să mănânce imediat, aleargă, au blană pe ei, este incredibil! Poate aţi văzut un pui de cobai care mănâncă iarbă a două zi sau în ziua în care s-a născut. Mănâncă lapte, dar şi iarbă. Aşa şi puii de Mara - deja sunt definitivaţi la naştere faţă de mamiferele cu care suntem obişnuiţi, care nasc pui fără păr, neajutoraţi, alăptaţi şi dependenţi de mamă", a afirmat Adrian Bîlbă.El a menţionat, totodată, că după perioada de carantină, la CMSN sunt aşteptaţi vizitatorii."Avem pe microrezervaţie multe animale interesante, multe amplasamente care se află în reparaţii, adică în amenajări. Vă aşteptăm la sfârşitul acestei perioade de carantină să ne vizitaţi, să le vedeţi", a mai spus directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii.