Un spectacol de dans creat de Gigi Căciuleanu, inspirat din poezia lui Caragiale, în premieră la Gala HOP

Gigi Căciuleanu, cel mai cunoscut coregraf român, prezintă pe 4 septembrie, de la ora 18.00, la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia în cadrul Galei HOP, premiera „A fi ŞI a nu fi Caragiale, un mereu altul", pornind de la poemele scriitorului, informează News.ro.

Spectacolul, realizat de Fundaţia Art Production, Gigi Căciuleanu Romania Dance Company cu sprijinul JTI, va fi prezentat în cadrul Galei Hop, avându-i în distribuţie pe Gigi Căciuleanu, Paul llea, Ana şi Bogdan Iacob, iar asistent coregrafie Lelia Marcu-Vladu.

Este pentru prima dată când marelui public i se dezvăluie poetul I.L. Caragiale, cunoscut mai ales ca dramaturg şi prozator, prin intermediul muzicii şi al mişcării.

„Preferăm să socializăm mergând la teatru, mai degrabă decât să citim poeme într-o intimitate solitară. De aceea, sunt fericit întotdeauna când pot aduce poezia pe scenă. Pentru a face să profite de bogăţia ei un număr cât mai mare de spectatori, cărora să le deschid astfel cheful de a se cufunda în citire. Poemele caragialeşti dezvăluie o anume gravitate, amărăciune sau chiar tristeţe, a celui care este considerat ca fiind scriitorul dramaturg, prin excelenţă, de esenţă umoristică. Spectacolul va fi o întâlnire cu o faţetă mai puţin cunoscută a Domnului Caragiale: cea de poet. Un lanţ al slăbiciunilor (dar şi al ne-slăbiciunilor!) pus în scenă pe terenurile mişcătoare ale poemelor unui uriaş scriitor şi dramaturg. Celebrei întrebări A fi sau a nu fi?, Caragiale pare a-i răspunde, prin ale sale paradoxuri de tip curat-murdar sau prin non-sensuri de tipul douăsprezece trecute fix, cu un, pe cât de ludic pe atât de filozofic, a fi ŞI a nu fi!", îşi explică Gigi Căciuleanu demersul.

Muzica spectacolului premieră este semnată de Paul Ilea. „În şerpuitor dialog cu poezia şi mişcarea, muzica doct-lăutărească a lui Paul Ilea punctează pe viu metafora, susţine suişurile şi coborâşurile pe care ne duce Caragiale cu ale sale versuri de nebun, aşa cum el însuşi se califică. Muzica se insinuează în ritmul valurilor unui carnaval poetic care ne plimbă prin: de-ale Omului... de-ale Poetului... de-ale Filozofului... de-ale Lăutarului... de-ale U-morului şi A-morului unui Rege-Artist... Într-un cuvânt: tot prin de-ale lui Nenea Iancu sublime trăznăi. Un Caragiale la fel de neaoş pe cât de statuar şi în acest al său mai ascuns costum de poet", adaugă coregraful.

Premiera „A fi ŞI a nu fi Caragiale, un mereu altul", vine după o altă transpunere a dramaturgiei lui Caragiale în coregrafia lui Gigi Căciuleanu, spectacolul extraordinar „D'ale noastre", prezentat pentru prima dată pe scena Teatrului Naţional Bucureşti, cu sprijinul JTI, în 2012, „Anul Caragiale". Este unul dintre spectacolele care au adus TNB premiul de Excelenţă al Senatului la Gala UNITER 2013. „D'ale noastre", interpretat de Gigi Căciuleanu Romania Dance Company, a intrat ulterior în repertoriul TNB şi, de asemenea, a fost prezentat într-un turneu internaţional la Londra, Paris, Bruxelles, Lisabona, Sofia, Chişinău.

„Gigi Căciuleanu este, incontestabil, cel mai mare coregraf al nostru, este un poet remarcabil, pasionat de matematică şi un desenator desăvârşit. De o mobilitate fizică şi intelectuală inepuizabilă, este inteligent, sofisticat, preocupat, creativ şi are un deosebit simţ al umorului. Dar, peste toate acestea, Gigi este un Om frumos, de o generozitate şi o căldură aparte, o persoană educată şi delicată.( ...) De la momentul fondării „Gigi Căciuleanu Romania Dance Company", noi, cei de la JTI, ne-am străduit să ajutăm Art Production şi pe Valerian Mareş să ţină compania vie. Am avut şansa să asistăm la procesul de creaţie pentru „D'ale noastre", în care intraductibilul Caragiale a fost tradus în limbajul dansului, am participat la lansarea spectacolului „Folia", după Shakespeare, la care s-au adăugat „fabriKa", „Un minut de dans sau UFF!", „L'Om Dada", „EmojiPlay". Am asistat la diverse premiere, în ţară: „Carmina Burana", „Anotimpurile", „Mozart Steps" „Imagine all the People"... (...) Gigi este la apogeul creativităţii, iar noi avem şansa să ne bucurăm din plin de generozitatea lui", scrie Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, Moldova şi Bulgaria în volumul „Gigi Căciuleanu - OmulDans", semnat de criticul de teatru Ludmila Patlanjoglu şi publicat de Institutul Cultural Român (ICR), în colaborare cu editura Nemira, cu sprijinul JTI şi al Fundaţiei Art Production.

Tot la Alba Iulia, actriţa Rodica Mandache, care face parte din juriul Galei Hop, va lansa "O carte frumoasă despre un om frumos, Ovidiu Iuliu Moldovan", publicată în luna august 2021 la editura Oscar Print, cu sprijinul JTI. Cartea - album cuprinde cronici, amintiri, interviuri şi texte de George Banu, Petre Ţuţea, Radu Stanca, Andrei Şerban, Dan Piţa, Liviu Ciulei şi multi alţii, dar şi fragmente din recenzii şi fotografii din colecţii private sau publice.