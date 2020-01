Un tabloid britanic care a fost dat în judecată de Meghan Markle - Cum se apără cei care au publicat scrisoarea către tatăl ei

Un tabloid britanic care a fost dat în judecată de Meghan Markle pentru că a publicat o scrisoare către tatăl ei a respins acuzaţiile ducesei de Sussex, argumentând "interesul uriaş şi legitim al publicului" în ceea ce priveşte familia regală şi sugerează că ar putea să-l cheme pe Thomas Markle să depună mărturie la tribunal, scrie Variety potrivit news.ro.

The Mail on Sunday se va apăra în faţa instanţei, marţi, la aproape patru luni după ce Markle a intentat proces contra trustului din care face parte Associated Newspapers, în care vorbeşte despre abuz de date cu caracter personal, cenzurând scrisoarea lui Thomas Markle şi a încălcat drepturile de autor şi viaţa privată.

Publicaţia a afirmat în răspuns că Markle şi alţi membri ai familiei regale "se bazează pe publicitatea despre ei înşişi şi pe vieţile lor pentru a-şi menţine poziţiile privilegiate pe care le deţin".

Ziarul a citat un interes "uriaş" al publicului cu privire la membrii familiei regale care "se extinde, de la conduita lor în public, la viaţa personală şi relaţiile de familie pentru că acestea sunt integrate pentru buna funcţionare a monarhiei".

Potrivit documentelor depuse în instanţă, Mail on Sunday se va baza pe mărturia lui Thomas Markle la tribunal.

"Thomas Markle are tot dreptul de a-şi spune versiunea despre ceea ce s-a întâmplat între el şi fiica sa, inclusiv conţinutul scrisorii. Ea nu a sugerat că ei încearcă să-şi repare relaţia".

În cele 44 de pagini depuse în instanţă, The Mail on Sunday se apără în faţa acuzaţiilor lui Markle, notând că scrisoarea ei nu era "o lucrare literară originală", ci o relatare a faptelor existente.

Publicaţia precizează că fosta actriţă din serialul "Suits" nu a negat că a permis prietenilor ei să vorbească pentru revista People pentru un articol, în ciuda faptului că nu a făcut publicitate relaţiei ei cu tatăl.

Actorul Hugh Grant i-a luat apărarea prinţului Harry care vrea să-şi "protejeze familia" şi să facă un pas înapoi de la îndatoririle regale, afirmând că "tabloidele i-au omorât mama". "Ca bărbat, cred că este datoria lui să-şi protejeze familia, aşa că sunt de partea lui", a spus grant în cadrul emisiunii moderate de Andy Cohen la postul de radio Sirius XM.

Prinţul Harry, al şaselea în ordinea succesiunii la tron, şi soţia sa Meghan au anunţat decizia prin care renunţă la obligaţiile lor protocolare după ce au petrecut mai multe săptămâni în Canada, în perioada sărbătorilor de sfârşit de an, alături de fiul lor Archie.

Cu regret, regina Elisabeta a II-a a consimţit luni la "noua viaţă" a familiei nepotului ei, acordându-le "o perioadă de tranziţie" pentru a împărţi timpul între Regatul Unit şi Canada.