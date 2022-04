Un vizitator al parcului de distracţii Universal Studios din Beijing a murit la scurt timp după ce s-a dat într-un rollercoaster

Un vizitator al parcului tematic Universal Studios din Beijing a decedat după ce a suferit o criză cardiacă în faţa uneia dintre atracţiile oferite de parc, a anunţat complexul de distracţii citat de AFP.

Universal Beijing Resort a fost deschis anul trecut şi atrage zilnic un număr mare de vizitatori. Niciun un incident grav nu fusese raportat până în prezent, potrivit Agerpres.

"La începutul săptămânii, în zona roller-coaster-ului Decepticoaster (...), un vizitator a avut brusc nevoie de îngrijire medicală", a informat parcul vineri seară într-un comunicat.

"Am luat imediat măsuri pentru a acorda primele îngrijiri, am efectuat resuscitare cardio-pulmonară, utilizând un defibrilator extern automatizat şi am trimis persoana la spital, din păcate aceasta a decedat", se arată în comunicat.

În comunicat nu se precizează sexul şi nici vârsta persoanei decedate. Nu se precizează totodată dacă starea de indispoziţie a intervenit înainte sau după ce s-a urcat în acest roller-coaster.

Decepticoaster, inspirat din seria de filme "Transformers, este un roller-coaster în formă de opt în care trenuleţul efectuează looping-uri la viteză foarte mare.

Există afişe care avertizează persoanele ce suferă de probleme cardiace sau de alte afecţiuni să nu urce în această atracţie.

Parcul de atracţii, primul Universal Studios din China, a fost inaugurat pe 20 septembrie 2021.

Vizitatorii pot profita de atracţii şi de spectacole inspirate din seria de filme "Harry Potter", "Transformers", sau "Kung Fu Panda".

