Vești nu foarte bune pentru organizatorii Mitingului PSD din Piața Victoriei. Nici jumate din efectivele preconizate nu vor veni

Inițial s-a vorbit de 1 milion de persoane la mitingul PSD. Ulterior cifra a tot scăzut la 500.000, apoi la 400.00 și în final autorizația a fost cerută pentru 200-250 de mii de persoane. Astăzi unii lideri PSD spuneau în discuțiile private că 100.000 de mii de persoane e mai mult o dorință și că 50-70 de mii de persoane ar fi cifra corectă. Marea necunoscută vor fi condițiile meteo pentru co o eventuală ploaie torențială ar afecta serios evenimentul.

Mihai Tudose, ironic înainte de mitingul PSD: 'Mi-am exprimat foarte clar entuziasmul'

”Organizațiile aduc cât pot de mulți oameni, însă cu mult mai puțin decât au raportat inițial. De exemplu Doljul a raportat că aduce 10 mii și dacă vin 5 mii e foarte bine. Toate organizațiile sunt cu 50-60% sub ceea ce și-au propus inițial”, ne-a spus sub protecția anonimatului unul din liderii PSD implicați în organizarea mitingului.

Prezența sub așteptări ne-a fost explicată de unul din liderii județeni sosit deja în Capitală: ”Am raportat cu toții că aducem miile că era de porc să spun că nu poți. Am raportat pentru că hârtia suportă orice. Toți am crezut până în ultimul moment că nu se mai ține pentru că ne facem de baftă. Protestezi împotriva a ce din moment ce ai guvernarea. Suntem de bafta Europei... dar mă rog. Bifăm și plecăm și cu asta basta. Să nu cumva să ma citezi cu nume și prenume că mă belește Sultanu”, a încheiat liderul PSD.

O altă explicație este aceea că în acest moment baza de date a PSD cuprinde în jur de 300.000 de membri activi. Baza însă datează de la ultimele alegeri locale/parlamentare atunci când oricum organizațiile umflă binișor cifrele, ne-au mai explicat sursele citate.

Prin urmare... în mod real în Piața Victoriei vor fi în jur de 50-70 de mii de persoane. Cât privește efectivele promise de aliatul din ALDE - 20.000 de persoane - liderii PSD susțin că se speră să fie măcar 5 mii de persoane.