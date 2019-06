Victor Pițurcă a spus PAS echipei Armatei, CSA Steaua, după ce a flat că sunt oameni din club care nu îl vor

Victor Piţurcă nu se va implica în proiectul CSA Steaua. Deşi fanii şi-au arătat poziţia şi voiau ca fostul selecţioner să facă parte din viitorul echipei, acest lucru nu se va întâmpla, anunță MEDIAFAX.

Potrivit declaraţiilor lui Piţurcă, cei care nu îl vor sunt oameni din club, care ar avea cu totul alte planuri. A discutat personal cu conducerea, după ce a văzut dorinţa suporterilor, dar discuţiile s-au finalizat repede. S-a retras din ”cursă” şi va continua să susţină echipa din exterior, fără implicare. ”Le mulţumesc suporterilor pentru încrederea pe care mi-o acordă, însă, din păcate, văd că numai ei şi-au dorit acest lucru. Probabil cei care conduc acum clubul au alte planuri. Am discutat numai cu comandantul clubului, dar văd că aia a fost singura discuţie, urma să mă văd cu anumiţi oameni importanţi care pot să ia decizii şi nu am mai fost invitat, aşa că am înţeles despre ce e vorba”, a declarat Victor Piţurcă pentru Telekom Sport.

Lider în Liga 4 pe tot parcursul sezonului, Steaua a ratat promovarea după ultima partidă din play-off, cu Carmen Bucureşti. Echipa antrenată de Daniel Iftodi a câştigat cu 1-0, printr-un autogol al ”militarilor”, şi va juca barajul de promovare în Liga 3 cu Ulmu, reprezentanta judeţului Călăraşi. Steaua s-a impus cu 5-1 în faţa lui Dinamo în play-off, iar în al doilea meci au câştigat cu Progresul 2005 Bucureşti, scor 2-0, cu două goluri marcate pe finalul partidei. Carmen Bucureşti nu a pierdut niciun meci în 2019.

După al doilea an la rând în care au ratat promovarea în Liga 3, suporterii Stelei au cerut plecarea mai multor oameni din club şi chiar au reuşit acest lucru. Persoanele care au promis să ducă echipa din nou în prim-planul fotbalului românesc şi-au asumat răspunderea şi au plecat.