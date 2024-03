VIDEO Atac la o secţie de poliţie din Erevan: Doi dintre atacatori au fost răniţi de propriile grenade

Potrivit informaţiilor preliminare, doi dintre cei trei bărbaţi au fost răniţi ca urmare a detonării grenadelor de mână pe care le aveau asupra lor.

Cel de-al treilea bărbat s-ar afla încă în faţa secţiei de poliţie cu o grenadă, scrie news.ro.

Agenţia rusă TASS a precizat că şeful poliţiei armene se află la faţa locului şi negociază cu bărbatul.

Agenţia de ştiri Interfax a relatat duminică, citând presa locală, că bărbatul înarmat ar putea aparţine organizaţiei Combat Brotherhood (Frăţia Combatanţilor), ai cărei aproximativ 50 de membri au fost reţinuţi în cursul zilei.

Ulterior, organizaţia a negat informaţiile privind implicarea sa, spunând că nu a avut nimic de-a face cu incidentul, relatează Sputnik Armenia.

