VIDEO | Președintele Senatului mai crede, deși Cîțu l-a 'urecheat' pe Drulă: Rectificare bugetară cu un miliard în plus la Transporturi

Preşedinta Senatului Anca Dragu a afirmat că este posibil ca la rectificarea bugetară să fie alocat un miliard de lei peste cele 300 milioane lei anunţate deja pentru Ministerul Transporturilor. Ea a oferit exemplul Senatului, care a renunţat la 4 milioane lei, bani pe care nu i-a consumat forul legislativ şi care pot fi cheltuiţi de alte instituţii care au nevoie. Discuţiile pe rectificare vor continua marţea care vine, a adăugat ea.

Vezi și: Cîțu îi dă o 'palmă' lui Drulă: 'Ar trebui să iau bani de la MT, nu să dau'

„Da, e adevărat că vom continua discuţiile marţi pe rectificarea bugetară. Rectificarea bugetară este o ecuaţie cu multe variabile şi cu multe necunoscute. Cred că trebuie să ţinem cont de responsabilitatea fiscal-bugetară, avem o sumă la dispoziţie, de priorităţile de dezvoltare şi de angajamentele pe care coaliţia le-a avut la asumarea acestui mandat. Ca atare, ce pot să vă spun este că veniturile cresc la această rectificare, este clar una pozitivă, fără trucuri, fără invenţii de venituri. Deci avem aproape 9 miliarde venituri suplimentare care înseamnă că economia a performat mai bine în această jumătate de an decât am prognozat. Au fost solicitări din partea ministerelor de circa 40 miliarde lei. E clar că nu poţi acoperi din 9 miliarde, 40 de miliarde lei şi atunci se face o evaluarea în funcţie de performanţele fiecărui minister. În premieră în România nu se taie bani de la Transporturi. De foarte multe ori rectificarea se făcea cu ajutorul banilor care se mutau de la Transporturi, unde nu se începeau proiectele, către alte sectoare, către alte ministere. Anul acesta avem o execuţie bună la Ministerul Transporturilor. Ca atare, şi sume suplimentare şi eu sper că vom ajunge la o sumă mult mai mare decât cea iniţial pusă pe hârtie, cea de 300 milioane”, a declarat Anca Dragu, duminică Digi 24.

Întrebată de ce crede că cei de la USR PLUS sunt nemulţumiţi de câţi bani vor fi alocaţi la Transporturi, Dragu a răspuns: „Da, pentru că diferenţa era mare”.

„Odată ce ne uităm cu atenţie la cifre, ne uităm în detaliu la aceste cifre, cred că putem să ne apropiem, să ne ducem mai mult de nevoia ministerului, undeva peste 1 miliard cel puţin sper că va fi posibil să alocăm pentru Ministerul Transporturilor. Minim. Eu am această convingere că vom găsi aceste resurse. Mai putem face câteva economii pe ici, pe colo. La Bunuri şi Servicii mai putem face economii, deşi acolo jumătate înseamnă bani pentru Sănătate. De exemplu, noi la Senat am găsit ceva economii şi am dat banii înapoi. E adevărat că nu sunt mulţi, vorbim de de 2 milioane lei la Fondul de salarii şi aproape 2 milioane la Bunuri şi Servicii. Dar pentru că am făcut o analiză foarte responsabilă şi lucidă şi am spus – aceştia sunt banii de care nu avem nevoie, clar, nu i-am consumat, ci îi dăm înapoi să îi folosească alte instituţii care au nevoie”, a completat preşedinta Senatului.

Premierul Florin Cîţu a afirmat că „la Ministerul Transporturilor ar trebui să iau bani, nu să dau, după execuţia bugetară”, întrebat dacă este adevărat că vor fi alocate trei miliarde lei pentru Fondul de Rezervă al Guvernului, la rectificarea bugetară şi doar 322 milioane lei la Transporturi, deşi Cătălin Drulă a cerut tot trei miliarde lei. „Nu este adevărată cifra pentru Fondul de Rezervă”, a completat şeful Executivului.

La rândul său, ministrul Transporturilor Cătălin Drulă a anunţat, joi, o execuţie bugetară de peste 90% şi un record în atragerea de fonduri europene, afirmând că toate sumele care vor fi alocate vor fi cheltuite.

„Varianta de rectificare vine din teama că nu am cheltui aceşti bani? Sau tocmai, că i-am cheltui?”, a mai spus Drulă, explicând de ce este necesară suplimentarea fondurilor.