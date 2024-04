VIDEO Rusia dă semne că a început o nouă ofensivă puternică: atacuri în rafală, în mai multe zone din Ucraina / Morți raportați de Kiev

Procuratura Regională Doneţk a raportat, sâmbătă seară, că agresorii ruși au tras cu artilerie asupra raionului Pokrovsk. Cel puțin cinci persoane au murit, inclusiv un minor, iar alți doi localnici au fost răniți, relatează Rador Radio România.

"Conform anchetei, trupele ruse au bombardat de două ori satul Kurahivka. Patru oameni au fost uciși când obuzele statului agresor au lovit teritoriul unui sector privat. Printre cei decedaţi se numără o mamă de 38 de ani și fiica sa de 16 ani. Soţul femeii, în vârstă de 52 de ani, a fost rănit" - se arată în raport. Ruşii au atacat şi orașul Krasnohorivka, unde un tânăr de 25 de ani a fost ucis, iar un altul de 29 de ani a fost. Parchetul a deschis un dosar penal pentru încălcarea legilor și obiceiurilor războiului.

Trupele ruse au bombardat, duminică, oraşul ucrainean Huliaipole, utilizând lansatoare de rachete Grad. Potrivit guvernatorului regiunii Zaporijjia, Ivan Fedorov, trei persoane au fost ucise și o alta a fost rănită. Potrivit lui Fedorov, doi bărbați și o femeie au fost găsiţi decedaţi sub dărâmăturile propriei case, care a fost lovită de un proiectil rusesc. Un alt bărbat a fost rănit şi a fost transportat la spital.

The video shows the consequences of the Russian shelling of the town of Pokrovsk in Donetsk region. Five civilians were wounded, including a teenager. Private houses, administrative buildings, trade pavilions, and the building of the international organization Médecins Sans… pic.twitter.com/dioSx7SKEv