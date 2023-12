VIDEO - Rușii au lovit un bloc de locuinţe din Odesa: guvernatorul regional a îndemnat locuitorii oraşului să rămână în adăposturi

"O clădire înaltă din Odesa a fost avariată de o dronă doborâtă", a anunţat Oleh Kiper, guvernatorul regional, într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

El a precizat că informaţiile privind victimele sunt în curs de verificare şi a îndemnat locuitorii oraşului să rămână în adăposturi, pe fondul unui atac cu drone în curs de desfăşurare.

Pe canalele locale de Telegram au fost postate fotografii şi înregistrări video ale unui incendiu care părea să afecteze cele două niveluri superioare ale unei clădiri, dar nimeni nu a raportat deocamdată victime.

russians hit apartment building in Odesa with a drone. Again.

We destroy battle ships

They destroy houses.

Terrorists. pic.twitter.com/BSLwOGov32