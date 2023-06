VIDEO - Trupele Wagner pleacă din Rostov ca niște actori: poze de grup și râsete în rândul subordonaților lui Prigojin

Localnicii sunt, de asemenea, mulțumiți de soluționarea pașnică a situației și escortează luptătorii Wagner cu aplauze.

Şeful Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat o nouă înregistrare audio, sâmbătă, susţinând că forţele sale se întorc din marşul spre Moscova. ”Realizând toată responsabilitatea pentru faptul că se va vărsa sânge rusesc, întoarcem coloanele noastre şi plecăm în direcţia opusă”, a afirmat el.

Anunţul vine după ce Guvernul din Belarus a susţinut că preşedintele Alexander Lukaşenko a ajuns la o înţelegere cu şeful Wagner pentru a opri marşulş forţelor sale spre Moscova.

RT's correspondent on the ground in Rostov-on-Don says the Wagnerites are already packing up and preparing to leave the city. https://t.co/A3R8ukIgEo pic.twitter.com/BPbYyoJliR