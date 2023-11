Vietnam și România caută modalități de a stimula comerțul

Comitetul mixt de cooperare economică dintre Vietnam și România a avut cea de-a 17-a întâlnire pe 21 noiembrie la Hanoi sub co-președinția ministrului vietnamez al industriei și comerțului, Nguyen Hong Dien, și a ministrului român al economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea.

În cadrul întâlnirii, cei doi miniștri au convenit să profite de Acordul de Liber Schimb Vietnam-Uniunea Europeană (EVFTA) prin deschiderea piețelor pentru produsele respective, consolidarea schimburilor de delegații de afaceri, atragerea de investiții în zonele în care Vietnamul are mai multă nevoie și în care România are puncte forte precum mecanica, mașini-unelte, echipamente medicale, produse farmaceutice, telecomunicații și producție, automobile, energie curată, minerit, rafinare petrochimică...., relatează Vietnam Plus citat de Rador Radio România.

Ministrul Ștefan-Radu Oprea a spus că partea română este interesată să caute cooperarea cu Vietnam în domeniile petrolului și gazelor, transportului de energie electrică, agriculturii, tehnologiei informației, farmaceutice, turismului... și este gata să servească drept poartă de intrare în Europa pentru produsele vietnameze.

De asemenea, partea română va studia propunerea Vietnamului de a crea un grup de lucru privind ocuparea forţei de muncă în cadrul Comitetului mixt dintre cele două ţări, a adăugat el.

La finalul ședinței plenare a ședinței, cei doi miniștri au semnat procesul-verbal al celei de-a 17-a reuniuni a Comitetului mixt de cooperare economică dintre Vietnam și România.