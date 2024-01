Viktor Orban îi strânge cu ușa pe liderii de la Bruxelles: condiția impusă pentru a acorda sprijin Ucrainei

Ungaria a semnalat că și-ar putea ridica dreptul de veto de 50 de miliarde de euro (55 de miliarde de dolari) în finanțarea UE pentru Ucraina, dacă ajutorul este revizuit în fiecare an, a informat publicația Politico pe 9 ianuarie, citând trei diplomați UE.

Finanțarea UE este crucială pentru Ucraina, care a intrat în al treilea an calendaristic al războiului total cu Rusia. Întrucât premierul ungar Viktor Orban a blocat sprijinul financiar de patru ani pentru Kiev în timpul unui summit din decembrie, liderii UE urmează să se reîntâlnească pe această problemă la 1 februarie.

Budapesta a indicat că și-ar putea retrage opoziția dacă Consiliul European aprobă în unanimitate finanțarea în fiecare an, a scris Politico, citând sursele sale. Acest lucru i-ar permite teoretic lui Orban să exercite concesii sub amenințarea unui drept de veto reînnoit în timpul votului din fiecare an.

Scepticism în Europa

Unii diplomați ai UE rămân sceptici, deoarece o astfel de schemă ar submina previzibilitatea sprijinului viitor pentru Ucraina, a menționat Politico.

Budapesta a sugerat deja în 2023 să introducă finanțare pentru Kiev pe o bază anuală, mai degrabă decât ca un pachet general de patru ani.

Ungaria a făcut o propunere concretă în timpul unei reuniuni a experților în bugetul UE din 5 ianuarie și într-un document scris adresat președinției Consiliului belgian, a spus Politico.

Se pare că acest plan includea oferirea de 12,5 miliarde de euro (13,7 miliarde de dolari) în granturi și împrumuturi în fiecare an, care ar urma în cele din urmă să ajungă la o sumă totală de 50 de miliarde de euro (55 de miliarde de dolari).

Context

Finanțarea pentru Ucraina face parte dintr-o revizuire mai amplă de 100 de miliarde de euro (110 de miliarde de dolari) a bugetului pe termen lung al UE, cunoscută sub numele de Cadrul Financiar Multianual (CFM).

Liderii UE au sugerat că explorează alternative de finanțare a Kievului în cazul în care planul eșuează din nou. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că brațul executiv al blocului citește „soluții operaționale” pentru a ajuta Ucraina dacă Ungaria își menține opoziția.