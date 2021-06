Vladimir Ciorbă, Ceo NORDIS: Și România este o destinație de 5 stele/ Povestea unui proiect fabulos (INTERVIU)

”Proiectul NORDIS MAMAIA este unic în țara noastră, nu doar pentru că va fi cel mai mare hotel de leisure din România și din Europa, ci și pentru că am adus superlativul absolut al luxului în piața imobiliară și hotelieră.”, susține Vladimir Ciorbă, Ceo-ul Nordis. A dus compania pe care o patronează, de la câteva milioane de euro la peste o sută, în doar trei ani și într-un interviul pe larg acordat Q Magazine el explică ce a stat în spatele acestui succes și ce pregătește pentru viitor:

Știu că NORDIS a fost inițial o agenție imobiliară cu 14 angajați. Cum a devenit unul dintre principalii jucători pe piața imobiliară?

Anii 2008 – 2016 i-am dedicat exclusiv procesului de dezvoltare a agenției imobiliare. Aceasta a reprezentat „stagiatura” noastră ca o echipă, iar experiența acumulată a devenit baza a ceea ce înseamnă NORDIS astăzi. În acel moment am înțeles cum funcționează piața, am învățat să ne coordonăm cu ea, să ne „suim pe val” atunci când acesta se creează și așa am progresat. A fost și o perioadă plină de evenimente, care a început exact în anul de vârf al domeniului imobiliare „pe stil vechi” și care a prins revenirea lentă, precum și diversificarea pieței.

Toți se întreabă cum de a fost posibilă o asemenea creștere uimitoare în doar trei ani? De la cât ați plecat și unde ați ajuns? Și, mai ales, CUM?

Am simțit în 2018 că ceea ce lipsește pieței imobiliare de lux din România este un produs nou, „hotel and residence”: fiecare apartament NORDIS beneficiază de toate serviciile unui hotel de 5 stele.

Dacă în 2018 aveam aproximativ 10.000 mp în dezvoltare, în prezent depășim 400.000 mp. În primul rând, am venit în întâmpinarea cererii cu ceva ce îi lipsea pieței. Am înțeles tendințele și le-am valorificat. Am făcut ceea ce alții nu au avut suficientă imaginație și voință să facă.

Am plecat de la un raționament: „Ce îi lipsește stațiunii Mamaia, de exemplu, centrul luxului din turismul românesc? Simplu: și mai mult lux”. Am pariat pe acest raționament și nu am greșit. Piața a decis, nu noi. Noi am știut să o înțelegem și să o ascultăm.

Cât a crescut cifra de afaceri în ultimii trei ani?

În 2017-2018 vânzările NORDIS atingeau câteva milioane de euro, iar astăzi au depășit o sută de milioane. În concluzie, am crescut de câteva zeci de ori.

NORDIS MAMAIA este primul proiect important al Grupului, fiind cel mai mare hotel din România. Ce formulă de vânzări ați aplicat în condițiile în care nu aveați neapărat un istoric pe piață?

Proiectul NORDIS MAMAIA este unic în țara noastră, nu doar pentru că va fi cel mai mare hotel de leisure din România și din Europa, ci și pentru că am adus superlativul absolut al luxului în piața imobiliară și hotelieră.

NORDIS MAMAIA



200 milioane euro investiți

3.000 camere de hotel şi apartamente

20.000 mp de spaţii de retail

Nu există o formulă specială de vânzări. Produsul NORDIS s-a vândut singur. Clienții noștri au ales 5 stele NORDIS pentru apartamentele lor de vacanță. Poate că un detaliu important a fost acela că a cumpăra un apartament în acest complex înseamnă nu doar o cheltuială, ci și o sursă de venit. Proprietarul poate cumpăra o cameră de hotel pe care apoi să o închirieze dezvoltatorului, care o va folosi în regim hotelier pentru turiști.

Practic, proprietarul investitor primește, lunar, o chirie fixă, chiar şi în perioadele în care nu există flux de clienți. Astfel, acesta nu mai este nevoit să se ocupe de sarcinile conexe, cum ar fi întreținerea spațiului achiziționat sau închirierea către turiști. Investitorii care optează pentru acest concept pot vedea valoarea proprietății lor crescând. Noi am calculat un randament garantat de 7% pe an, având în vedere suma investită, distribuită în 12 tranșe lunare. Beneficiarul câștigă proprietatea unui imobil de primă calitate, iar noi preluăm misiunea de a-i finanța achiziția, vânzând folosința bunului pentru perioadele „moarte” în care proprietarul nu are nevoie de el.

Știu dintr-un interviu anterior acordat de asociatul dumneavoastră, Emanuel Poștoacă, revistei Q Magazine, că ați imaginat acest proiect mai mult ca unul de entertainment în tot restul anului, nu doar în cele trei luni de vârf. Cât ați avansat în ceea ce privește francizele pe care voiați să le dezvoltați aici și cum a evoluat proiectul?

Complexul NORDIS MAMAIA cuprinde hotelul de 5 stele, restaurante și un spa de lux, precum și o galerie comercială cu branduri exclusiviste, toate deschise pe întreaga durată a anului. Pregătim și alte surprize pentru pasionații de lux, dar vă lăsăm să le descoperiți singuri.

Desigur că utilizarea complexului hotelier în afara sezonului estival reprezintă o mare provocare pentru turismul românesc. Soluția găsită de noi are niște costuri asociate pe care nu oricine este dispus să le plătească. Conceptul unui complex precum NORDIS, deschis doar în lunile iulie și august, este o „lipsă de imaginație” nepermisă în asemenea investiții. Oamenii vor să se simtă bine tot anul.

Este o prejudecată nefastă aceea că litoralul românesc al Mării Negre nu poate oferi asemenea posibilități decât ca accesorii al plajei și al apei de mare calde. Credeți, oare, că pe Coasta de Azur turiștii vin doar vara? Noi vrem să transformăm plaja și marea primite de la natură, care au farmecul lor în orice sezon, în accesorii ale unei infrastructuri atractive și utilizabile timp de 12 luni din 12 luni.

Ați mizat pe o continuare a creșterii atractivității zonei de nord a stațiunii Mamaia, polul cel mai dezvoltat al litoralului nostru. Sunteți mulțumit de această opțiune?

Zona de nord a stațiunii Mamaia este și va rămâne o referință pentru calitatea turismului în această țară. Excelența cere și mai multă excelență. Dacă vom asista cum Mamaia devine o stațiune obișnuită, vom pierde specificul său. Turismul de lux vinde specificul, exotismul, excepționalul.NORDIS GROUP este format din şase firme: Nordis Hotels, Nordis Development, Nordis Construct, Nordis Real Estate, Nordis Architecture şi Nordis Property Management. Funcţionează cu o echipă de peste 400 angajaţi, implicaţi în toate diviziile şi proiectele grupului.

Între timp, dezvoltați un ansamblu și pe Valea Prahovei. Va fi aceeași formulă de business în care proprietarii pot lăsa apartamentele spre management administrației rezidențiale, astfel încât să le aducă venituri?

Dezvoltăm proiecte similare atât pe Valea Prahovei, cât și în Brașov, dar și în alte zone de interes. România e o țară minunată cu resurse turistice nelimitate. Noi am început să le exploatăm și dorim ca în anii următori să dăruim servicii hoteliere de 5 stele în cât mai multe regiuni ale țării.

Susținem turismul românesc și îl promovăm permanent prin diferite campanii de marketing. De exemplu, campania pe care am făcut-o de Ziua Națională a României în mai multe orașe între care New York, Londra sau Tel Aviv, a avut un real succes. Am încercat să transmitem turiștilor străini că și România este o destinație de 5 stele. În acest context combatem și prejudecata că turismul de lux îl omoară pe cel popular. Este exact invers. Între turismul de lux și cel popular există aceeași relație de simbioză ca și între marile concentrări industriale și întreprinderile mici și mijlocii. Într-o economie sănătoasă nu pot exista unele fără altele; din contră, se sprijină unele pe celelalte.

NORDIS MAMAIA



plajă proprie;

clinică de servicii medicale și de kinetoterapie;

muzeu de artă contemporană; sală de evenimente;

SPA, 9 restaurante; 3 săli de conferință;

ballroom panoramic;

galerie comercială premium; cazinou;

cinematograf VIP;

Cu cine concurați pentru segmentul de piață pe care-l vizați? De ce aș cumpăra un apartament NORDIS și nu unul aparținând unui alt dezvoltator?

Probabil există și alții care au dorit sau poate plănuiesc să realizeze ceea ce am reușit noi, însă nimeni nu a concretizat așa ceva deocamdată. Ești special atunci când integrezi cât mai multe facilități într-o singură proprietate. Nu vreau să comentez ce fac alții, vreau doar să spun că noi ne concentrăm să fim cei mai buni și cu o lungime „de barcă” înaintea celorlalți.

Guvernul mizează pe o creştere a valorii adăugate brute din construcții cu peste 6% în 2021. E una favorabilă, chiar dacă este o decelerare de la un plus de peste 9% în 2020, după cum arată estimările Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP). Aceste cifre reflectă realitatea?

Cu siguranță va fi o creștere însemnată. Lumea a înțeles că există viață și după pandemie, iar cea mai sigură investiție este cea în mp construit.

Viteza de revenire a economiei este mare și se va amplifica în trimestrele următoare, iar unul dintre motoarele economiei sunt construcțiile. Deja se poate observa foarte ușor că investitorii își direcționează fondurile către piața imobiliară.

Se așteaptă o scădere în zona de birouri şi comercial din cauza pandemiei?

Previziunile sunt favorabile tuturor domeniilor. Piața este departe de saturație, chiar dacă este mult mai matură decât acum trei-patru ani. Economia de tranziție, care a cunoscut inevitabil fenomenul acumulării primitive de capital, a creat depozite de lichidități care nu sunt la vedere. Stresul economiei produs de pandemie va avea meritul de a scoate la lumină aceste lichidități și a le plasa în circuitul investițional. Probabil că segmentul rezidențial va fi vedeta acestei creșteri.

Se va accentua principala problemă care este, în acest context, accesibilitatea forței calificate de muncă? Vor fi noi provocări legate de posibilitatea de pregătire profesională a specialiștilor, în contextul pandemiei?

Da, resursa umană devine și mai greu de găsit. De asemenea, este cu atât mai dificil de asigurat cu cât este mai calificată. Au crescut atât productivitatea, cât și gradul de specializare. Nu mizăm pe o sufocare a dezvoltării din motive de forță de muncă insuficientă. Nu încă. Am vrea să valorificăm și din forța de muncă românească aflată în străinătate, de-a lungul ultimelor decenii. Aceasta s-ar putea întoarce acasă, în condițiile în care piețele muncii din Europa occidentală nu mai sunt la fel de prietenoase.

Care sunt segmentele care lipsesc sau sunt insuficient dezvoltate în zonele „premium” din România?

Partea de servicii, de entertainment. Turistul trebuie să aibă la dispoziție opțiuni de petrecere a timpului cât mai diversificate. Trebuie să se țină cont de standardele cu care stațiunile din străinătate l-au obișnuit pe turistul român și totul trebuie atent dimensionat. La acele standarde ne raportăm.

Ce vă doriți de la guvernul României? Dar de la administrația locală?

Un mediu economic și legislativ predictibil, o infrastructură de calitate și colaborarea cu mediul antreprenorial. Guvernul trebuie să ne fie partener și sprijin. Nu ne raportăm la executiv ca la o entitate antagonică. În principiu, cu toții dorim ca românii să își cheltuie banii în țară, în folosul bugetului și al comunităților locale.

Administrația locală este un guvern mai mic, care trebuie să ne fie cel mai apropiat aliat.

Ați lansat de curând NORDIS TRAVEL în holdingul care deține în prezent 6 firme. Cui se adresează firma de turism?

Înființarea acesteia reprezintă cursul firesc pe care îl parcurgem. Construim hoteluri de 5 stele, iar odată cu deschiderea agenției de turism ținem cont de nevoia oamenilor de siguranță, confort și cât mai mult timp pentru ei. Aceste cerințe le observăm mereu la clienții NORDIS GROUP.

Investiția inițială, de peste 500.000 de euro, a fost făcută în echipă şi în tehnologie, precum și în sisteme de rezervări, avansuri şi depozite pentru companii aeriene și hoteluri.

Pentru primul an de activitate sunt preconizate vânzări de pachete turistice în valoare de peste 7 milioane de euro.

Poate că ceea ce ne diferențiază pe piață este un anumit nivel al serviciilor premium pe care-l oferim clienților. Aceștia nu trebuie să se preocupe decât să sosească la aeroport, în rest, totul revenind în sarcina agentului de travel.

Vedeți NORDIS și ca pe o companie regională sau vă concentrați exclusiv la nivel național?

NORDIS oferă calitate fără compromis. Cu siguranță, în următorii ani și Europa ne va simți prezența. După consolidarea poziției pe piața internă, în mod normal, orice opțiune este deschisă. Mai întâi trebuie să performăm acasă și apoi vom studia și oportunitățile pentru a „cuceri” Europa.Îmi doresc să construiesc şi o Biserică… – Vladimir Ciorbă, CEO NORDIS

Cine v-a influențat și ce calități v-au condus la o asemenea performanță la 34 de ani?

Educația este primordială. Pot spune că, indubitabil, părinții mei sunt cei care m-au învățat să-mi doresc lucruri mărețe. Școala m-a format ca om iubitor de cunoaștere și rigoare. Matematica a fost pasiunea mea, chiar și în facultate. Anii au trecut și pot spune acum, la 34 de ani, că mă consider un om împlinit. Am o familie minunată. Este mare lucru ca partenerul de viață să te susțină în tot ceea ce faci. Echilibrul, responsabilitatea și respectul atât de sine, cât și față de ceilalți sunt principiile care mă ghidează în viață.

Pentru ce anume sunteți prea tânăr? Și pentru ce prea bătrân?

Știu că sună banal, însă vârsta este doar o cifră. Niciodată nu ești prea tânăr sau prea bătrân. Regula de bază este să le faci pe toate la timpul lor.

Sau cum ar spune Cidul: „Sunt tânăr, / O știe orișicare, / Dar pentr-un suflet mare, / Talentul nu așteaptă, / Ca timpul să-l măsoare”. Ce regretați?

Fiecare întâmplare neplăcută e o lecție de viață. Important e să înveți din greșeli. Regretele sunt totdeauna tardive. Prefer, deci, să fiu atent la viitor.

Ce vă mai doriți?

Să construiesc o biserică.

De la câți bani în sus viața unui om nu se mai schimbă?

Întotdeauna există schimbări. Nimic nu stă pe loc. Important e să-ți rămână nealterate sufletul și conștiința. Fiecare milion ne schimbă, dar eu nu cred că banii aduc doar schimbări în rău, amorțind emoțiile. Există și oameni care devin mai buni pe măsură ce au mai mult. Până la urmă, averea te face mai relaxat, mai atent la cei din jur, mai empatic. Banii investiți în folosul comunității sunt o formă de participare, una de creștere a celor din jur. Fără sprijinul banilor, caritatea rămâne doar o intenție pioasă.

Cât trebuie să aibă un om pentru a fi bogat?

Pentru a fi bogat, un om trebuie să aibă o familie apropiată și prieteni, să nu se simtă singur. Bogăția nu se măsoară în bani, ci în satisfacția de a lăsa ceva bun în urma ta.

Cum arată o zi din viața dumneavoastră?

Prima cafea la 6:30 dimineața, birou, muncă de echipă, drumuri în țară, telefoane, și iarăși cafea, birou, drumuri, telefoane. În principiu, muncă de dimineața până seara.

Aveți și slăbiciuni?

Soția este cea mai mare sensibilitate a mea. De ea sunt cel mai atașat și cu ea mă sfătuiesc cel mai mult. Face multe acte de caritate și ajută în mod special copiii. Nu pot să îi refuz niciodată susținerea în aceste opere de noblețe sufletească.

Ce nu iertați?

Sunt un om credincios. Iert, dar nu uit. Păcatele omenești trebuie iertate, pentru a putea merge înainte și pentru a fi demni de iertarea Domnului.

Cine v-a dezamăgit?

Oamenii, însă niciodată biserica. Oameni în care am crezut mi-au greșit, dar, probabil, asta este omenește. Dar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată.

Cine v-a uimit?

Mă uimesc multe, și bune și rele. În fiecare zi sunt uimit de cât de mult pot coborî unii oameni în încercarea de a-ți face rău gratuit. La fel de mirat sunt atunci când descopăr suflete calde și minți pricepute. Oamenii frumoși și buni mă uimesc la fel de mult precum cei meschini. Dar nu îi țin minte decât pe primii.