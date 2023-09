Volvo renunță la motoarele diesel începând din 2024

Constructorul auto suedez Volvo Cars a anunţat marţi că la începutul lui 2024 va scoate din producţie modelele cu motoare pe motorină, în cadrul planului său de a deveni un producător de automobile electrice, transmite Reuters.

"În câteva luni vom produce ultimul automobil Volvo propulsat de un motor pe motorină, ceea ce va face din Volvo Cars unul dintre primii constructori auto tradiţionali care face acest pas", a informat producătorul suedez într-un comunicat de presă, conform Agerpres.

Controlat de grupul auto chinez Geely, Volvo s-a angajat ca până în 2030 să facă trecerea completă la producţia de automobile electrice.

Chiar dacă în 2019 majoritatea automobilelor vândute de Volvo în Europa erau modele diesel, în 2022 acest tip de automobile a reprezentat doar 8,9% din vânzările constructorului suedez.În luna august a acestui an, 33% dintre automobilele vândute de Volvo au fost modele complet electrice sau hibride. Compania nu a oferit detalii cu privire la ce procent din restul de 67% din modelele pe combustie vândute luna trecută au fost echipate cu motoare pe motorină şi câte pe benzină.Vânzările de automobile diesel au scăzut rapid în Europa după scandalul izbucnit la Volkswagen, care a recunoscut că a manipulat datele privind emisiile poluante ale modelelor diesel, iar constructorii auto au început să reducă treptat numărul de modele diesel disponibile în oferta lor.Dacă în anul 2015, vehiculele diesel reprezentau mai mult de 50% din noile autoturisme vândute în Europa, în luna iunie a acestui an ponderea a scăzut la doar 14%.Volvo Cars, o companie controlată de grupul chinez Geely, are în prezent două uzine în Europa, una în Suedia şi alta în Belgia şi până la mijlocul deceniului vrea să construiască a treia fabrică în Slovacia, pentru a-şi îndeplini ţinta de producţie de 1,2 milioane de vehicule pe an, dintre care jumătate să fie automobile electrice.