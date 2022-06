Zidane 'are dorinţa de a continua să antreneze', dar fără să precizeze unde

Francezul Zinedine Zidane, fostul antrenor al echipei Real Madrid, cu care care a cucerit trei trofee consecutive ale Ligii Campionilor (2016, 2017, 2018), a declarat duminică, în cadrul emisiunii Telefoot, că are dorinţa de a continua, dar fără să precizeze unde va antrena în viitor, informează AFP.

"Am dorinţa de a continua, am mereu această flacără, fotbalul este pasiunea mea. Am ajuns la 50 de ani şi sunt fericit, este cel mai important", a precizat "Zizou" în cadrul unei emisiuni dedicate împlinirii sale a jumătate de secol pe 23 iunie, potrivit Agerpres.

Zidane nu a făcut referire la contacte cu Paris Saint-Germain pentru a-l înlocui pe Mauricio Pochettino, pe picior de plecare, sau cu echipa Franţei, unde numele său este vehiculat pentru a-l înlocui pe actualul selecţioner Didier Deschamps, al cărui contract va expira după Cupa Mondială din Qatar (21 noiembrie-18 decembrie).

În ciuda titlului câştigat în Ligue 1, situaţia lui Pochettino pe banca tehnică a lui PSG este instabilă de mai multe săptămâni, după o campanie decepţionantă în Liga Campionilor, încheiată în faţa lui Real Madrid în optimile de finală.

În caz plecării lui Pochettino, Zinedine Zidane, liber de contract, şi antrenorul lui OGC Nice, Christophe Galtier, sunt numele cele mai vehiculate pentru a prelua echipa pariziană.