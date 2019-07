50 de ani de la lansarea Apollo 11, misiunea care i-a dus pe oameni în premieră pe Lună - Cum sărbătorește NASA

Marți se împlinește o jumătate de secol de la lansarea Apollo 11, misiunea care i-a dus pe oameni în premieră pe Lună. Agenția Spațială Americană (NASA) demarează pe 16 iulie o serie de evenimente pentru a marca aniversarea cu o reîntâlnire a participanților care încă mai sunt în viață, conform Mediafax.

Marți se împlinesc exact 50 de ani de la lansarea navetei Apollo 11, de la Kennedy Space Center din Florida, care a dus pe Lună primii oameni. Aparatul de zbor decola cu un echipaj compus din trei persoane. Doi dintre aceștia au fost primii oameni care au pus piciorul pe satelitul natural al Pământului.

Misiunea Apollo 11 a fost lansată la 8.32 dimineața, pe 16 iulie, 1969. La București era ora 15.32.

La bord se aflau Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins. Armstrong, în vârstă de 38 de ani în acel moment, era comandantul misiunii. Collins era pilotul modulului principal, iar Edwin “Buzz” Aldrin era pregătit să piloteze modulul care urma să ajungă pe lună.

Cei trei au călătorit timp de trei zile pentu a intra pe orbita lunară. Au străbătut 240.000 de mile (aproximativ 386.242 km) în 76 de ore pentru a intra pe orbita satelitului natural pe 19 iulie.

A doua zi, la 13.46, modulul lunar Eagle, condus de Armstrong și Aldrin, s-a desprins de modulul de comandă, în care a rămas Collins.

Pe 20 iulie, Armstrong și Aldrinau devenit primii oameni care pășeau pe lună. Armstrong a coborât primul rostind celebrele cuvinte “E un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire”.

Agenția spațială americana (NASA) a anunțat că inițiază marți o serie de evenimente care vor marca împlinirea a jumătate de secol de la misiunea care i-a dus pe cei doi pe Lună. Neil Armstrong a murit pe 7 august 2012, în urma unor complicații apărute după o intervenție pe inimă, dar Aldrin și Collins se vor reîntâlni la rampa de lansare de unde au pornit în aventura lunară acum 50 de ani. Cei doi participă la o sesiune de întrebări și răspunsuri la Kennedy Space Center, alături de directorul centrului, Bob Cabana. Discuția programată pentru ora locală 9.15 (EDT), va fi urmată de o vizită a Centrului de Comandă al Lansării și în Camera de Lansare 1 unde sunt invitați mai mulți participanți care s-au ocupat e supravegherea misiunii din 1969. followed by a visit the Launch Control Center and Firing Room 1 to connect with Apollo-era launch controllers and those who will launch the Artemis missions that are part of America’s Moon to Mars approach for human space exploration.Evenimentul va fi transmis live de Televiziunea NASA pe site-ul agenție.

La ora locală 8.32, ora la care a fost lansată racheta Apollo 11, U.S. Space & Rocket Center și centrul oficial de vizitare al Centrului de Zbor Marshall de la NASA, din Huntsville, Alabama, au programat o lansare care își propune să ajungă în Cartea Recordurilor Guinness pentru cele mai multe aeromodele lansate simultan din același loc. În același timp, este propusă Apollo 50th Global Rocket Launch (A 50-a Lansare Globală de Rachete Apollo), o provocare de 24 de ore, la care participă parteneri din toată lumea.