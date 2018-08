ALERTĂ - Bărbatul care incita la violenţă la mitingul din 10 august, pus de DIICOT sub control judiciar

Bărbatul care a lansat incitări la violenţă în legătură cu protestul de pe data de 10 august din Piaţa Victoriei a fost pus sub control judiciar de procurorii DIICOT.

Ovidiu Grosu a mers zilele trecute şi la Videl,e în față casei premierului Viorica Dancilă. Ulterior, şi-a prezentat intenţiile într-un interviu pentru Antena 3. Acum, acesta are interdicţie de a merge la mitingul din Piaţa Victoriei, dar şi de a folosi internetul.

"Eu am organizat mișcarea cu diaspora, însă nu am vrut să ies în evidență pentru că mi-am dat seama că voi fi atacat și am conceput această acțiune pe plan orizontal. Nimeni nu va veni să ne facă bine, binele ni-l facem noi. Flăcări, fum și sânge pe străzi - nu există altă varianta", a spus bărbatul.

Potrivit acestuia, protestul pașnic nu este o varianta.

"Eu vorbesc de o revoluție, nu de un protest. (...) Trag acum un semnal de alarmă, un avertisment către forțele de ordine: oricine va încerca să reprime aceste manifestări, va fi judecat de Tribunalul Penal Internațional, pentru că avem drept inclusiv să ucidem în aceste condiții (...) Dacă jandarmul îmi pune bastonul în gât sau pistolul în cap eu am dreptul să-i iau viață", afirmă individul.

OFICIAL:

La data de 07.08.2018, procurorii DIICOT - Structura Centrală s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în seara zilei de 06.08.2018, în cadrul unei emisiuni difuzate de către un post de televiziune naţional, a fost prezentat un interviu al numitului OVIDIU GROSU pe parcursul căruia, acesta, care s-a autointitulat ”adevăratul organizator al protestului diasporei din 10 august”, i-a îndemnat pe viitorii participanți la manifestare să recurgă la acte de violență îndreptate împotriva integrității corporale a forțelor de ordine, inclusiv a vieții acestora.

Verificările întreprinse în cauză au relevat faptul că, înscriindu-se pe aceeași linie a demersurilor de instigare publică la săvârșirea de acte de violență împotriva reprezentanților autorităților chemate să asigure desfășurarea în condiții de siguranță a manifestației organizate a avea loc în data de 10.08.2018 în municipiul București, numitul Ovidiu Grosu a îndemnat publicul verbal şi scris să săvârșească în condițiile Legii nr.535/2004 infracțiuni contra vieții și integrității corporale a persoanelor, respectiv distrugere.

Prin ordonanţa din data de 08.08.2018 procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Grosu Ovidiu, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică, prev.de art. 332 alin.1 din Legea nr.535/2004, cu referire la art.32 alin.1 lit.a) și c) din Legea nr.535/2004.

La aceeaşi dată, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpatul Grosu Ovidiu, pentru un termen de 60 de zile, de la data de 08.08.2018 și până la data de 06.10.2018, pe durata controlului judiciar inculpatul urmând să respecte, printre altele, urmatoarele obligații:

- să nu folosească sisteme informatice ce au conexiunea de date activă (să nu utilizeze internetul);

- să nu depășească limita teritorială a județului de reşedinţă decât cu încuviințarea prealabilă a D.I.I.C.O.T.

- să nu acorde interviuri;

- să nu participe la adunări publice;

- să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme;

De asemenea, inculpatului i s-a atras atenția cu privire la faptul că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalitatii Organizate – Serviciul de Investigare a Infracţiunilor de Terorism.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Ţepeş”.