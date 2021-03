Alexander Zverev consideră un nonsens actualul clasament revizuit al ATP

Tenismanul german Alexander Zverev, finalist la US Open, consideră ''absurd'' faptul că este în urma lui Roger Federer în clasamentul revizuit al ATP, din cauza pandemiei de coronavirus, deşi elveţianul nu a jucat niciun mai mult de un an, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

ATP, care gestionează circuitul masculin de tenis, a îngheţat clasamentele anul trecut în perioada de cinci luni în care turneele au fost suspendate din cauza noului coronavirus, când majoritatea ţărilor au decis să-şi închidă graniţele şi să impună un lockdown pentru a împiedica răspândirea COVID-19.

Când turneele s-au reluat în august, ATP a impus un nou sistem de calcul al clasamentului, care are un rol major pentru participarea la turnee şi determinarea capilor de serie.

''Clasamentul nu contează cu adevărat, în special cu sistemul pe care îl avem acum. Ar fi trebuit să fiu nr. 4 sau 5 mondial în acest moment în sistemul normal de calcul al clasamentului. Dar sistemul pe care îl avem acum este puţin absurd'', a declarat Zverev, aflat pe locul 7 în lume, înaintea turneului ATP 500 de la Acapulco.

Federer, care a revenit săptămâna trecută în circuitul ATP, cu prilejul turneului de la Doha, a fost marele beneficiar al noului sistem de calculare a clasamentului ATP, fiind clasat pe locul şase deşi nu a jucat mai mult de un an din cauza operaţiilor suferite anul trecut la genunchi.

''Sunt cel mai mare fan al lui Roger Federer, el nu a mai jucat de un an, dar este deasupra mea în clasament. Am jucat o finală de Grand Slam, una de Masters 1.000, am câştigat două turnee. În acest moment, sistemul de clasare este atât de încurcat încât nu trebuie să-i mai acorzi atenţie'', a adăugat Zverev.

Din cauza pandemiei de coronavirus şi pentru a împiedica jucătorii, incapabili să joace, să piardă multe locuri, ATP a decis în iulie 2020 îngheţarea punctelor acumulate şi trecerea de la utilizarea clasamentului pe baza celor mai bune 18 rezultate dintr-o perioadă de 52 săptămâni, la cele mai bune 18 rezultate înregistrate pe o perioadă de 22 de luni, prin îngheţarea punctelor obţinute între martie 2019 şi decembrie 2020.

Actualul sistem revizuit de calcul al clasamentului ATP a fost prelungit în această lună până pe 9 august, iar ATP anticipează că după această dată tradiţionalul sistem pe perioada de 52 săptămâni va fi reinstaurat.

În luna decembrie 2020, vicepreşedintele Federaţiei germane de tenis, Dirk Hordorff, l-a acuzat pe tenismanul elveţian Roger Federer că şi-a folosit influenţa sa din Consiliul jucătorilor ATP pentru a manipula modificarea sistemului de stabilire a clasamentului ATP în interes personal. În acest fel, tenismenii care nu au jucat niciun turneu în 2020 nu au pierdut poziţii în clasament, aşa cum a fost cazul lui Federer, care, în ciuda faptului că nu a mai evoluat după Australian Open 2020, din cauza unei leziuni la genunchi, a rămas pe locul cinci mondial.

Dacă s-ar fi luat în considerare punctele obţinute în 2020 de campionul elveţian, atunci el ar fi ocupat doar locul 29.