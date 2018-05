Andreea Pora, ironii maxime la adresa premierului: 'Dăncilă e fabuloasă. Bancurile cu ea depășesc recordurile celor cu Bulă'

Lungul șir de gafe cu care premierul Dăncilă ne răsfață în ultima vreme nu a trecut neobservat de jurnalista Andreea Pora, care spune într-un editorial publicat în Revista 22 că „Dăncilă e fabuloasă, bancurile cu ea depășesc recordurile celor cu Bulă”.

„Dăncilă e fabuloasă. Puțini politicieni au reușit într-un interval atât de scurt să devină unul dintre cei mai prizați actori din spațiul public. Fiecare apariție este o premieră națională răsplătită cu aplauze, hohote, mii de like-uri și share-uri. Este urmărită cu cerbicie de milioane de fani, discursurile ei sunt vânate, grimasele și gestica fac furori. Limba ei română, chiar și în varianta de lemn, e o inepuizabilă surpriză și sursă de inspirație. În special pentru poporul pesedist, care își simte răzbunate frustrările când o aude rostind „dificit“, „prevelegiu“, „președenție“, „sămânțe“, „20-20“, „dezabilități“, „premordiale“, „Brixit“, „menegement“. Videoclipurile cu Viorica Vasilica au un imens succes de casă, iar bancurile cu ea depășesc recordurile celor cu Bulă. Face ravagii! A ajuns star! Cine s-ar fi așteptat la una ca asta de la o persoană atât de insignifiantă?

Nici măcar Dragnea. Succesul ei nebun a început însă să-i creeze probleme. Se vede că îi e frică s-o lase să mai deschidă gura: „Doamna ministru are treabă la guvern, răspund eu la întrebarea asta“. Zadarnic. Un premier nu poate fi mut și nici ținut sub lacăt. Or, se știe, nimic nu ucide mai repede decât „redecolul“, cum ar spune doamna premier. Înțelege asta și Dragnea, dar mai înțelege și că fără vedeta-slugă e ca și mort. Două lucruri sunt clare: o clonă nu găsește chiar de-ar întoarce PSD-ul cu fundul în sus, iar președintele, care îi cere încăpățânat demisia, nu va mai pune un al patrulea premier pesedist orice ar fi. Adică, indiferent de câte suspendări i-ar cloci Dragnea. Cei doi sunt legați ombilical.”, scrie Pora.