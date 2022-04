Antrenorul echipei Bayern Munchen: 'Calificarea în semifinale era obiectivul nostru minim'

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, a afirmat la finalul returului cu Villarreal (1-1) că echipa sa a făcut un joc bun din punct de vedere tactic, însă a ratat "obiectivul său minim" pentru acest sezon european, calificarea în semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, informează Agerpres.

"Am fost buni din punct de vedere tactic, disciplinaţi. Am presat bine, ne-am apărat bine, nu am cedat prea mult. Dar apoi am primit acel gol pe final... Faptul că ne-am oprit în sferturile de finală nu este suficient pentru Bayern. Semifinalele erau obiectivul nostru minim", a declarat Nagelsmann.

Acesta a recunoscut că înfrângerea suferită de echipa sa în meciul tur, de la Villarreal (0-1), "a fost cheia" acestei confruntări. "Am pierdut duelul acolo", a subliniat tehnicianul german.

Bayern Munchen a remizat pe teren propriu, scor 1-1, cu Villarreal, deţinătoarea trofeului Europa League, în manşa secundă a sferturilor de finală din Champions League. Germanii au deschis scorul prin Robert Lewandowski (52), însă spaniolii au marcat golul egalizator, care le-a adus calificarea în semifinale, prin Samu Chukwueze (88).

Spaniolii se vor lupta pentru un loc în finală cu învingătoarea duelului dintre FC Liverpool şi Benfica Lisabona, care vor disputa miercuri meciul retur. Englezii s-au impus cu 3-1 în prima manşă.