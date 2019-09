Antrenorul Jose Mourinho, mai sincer ca oricînd: Probabil am meritat să fiu demis de la Manchester United

Antrenorul Jose Mourinho, liber de contract din luna decembrie a anului trecut, a recunoscut că a meritat să fie demis de la Manchester United, potrivit Mediafax.

Tehnicianul portughez a fost instalat la Manchester United în vara anului 2016, însă a fost demis în decembrie 2018, după o serie slabă de rezultate. Mourinho crede că decizia este una corectă, declarând în același timp că echipa lui Manchester United din prezent este mai slabă decât cea din stagiunea precedentă.

Citește și: Gheorghe Dincă face noi mărturisiri! Ce le-a spus colegilor de celulă

"Manchester United este foarte în urmă acum. Am fost acolo două sezoane, unde am experimentat multe lucruri pozitive, dar al treilea sezon nu a fost destul de bun. Am fost demis, probabil meritat, pentru că eram responsabil ca manager, dar trista realitate este că acum sunt într-o situație mai proastă față de înainte. Iar pentru mine chiar e trist. Poate unii oameni cred că mă bucur, dar nu e așa deloc", a declarat Mourinho, la SkySports, citat de Mirror.

În perioada petrecută la Manchester United, Jose Mourinho a câștigat Europa League, Supercupa Angliei și Cupa Ligii Angliei. În sezoanele complete petrecute la echipa de pe Old Trafford, Mourinho a încheiat pe locul 6, respectiv 2.