'Armata lui Dumnezeu' pregătește un protest uriaș în SUA, cu 700.000 de oameni: 'Trebuie să ne protejăm casa'

Convoiul Take Our Border Back (i se mai spune și „Armata lui Dumnezeu”) din SUA, care se îndreaptă spre Texas, se așteaptă ca cel puțin 700.000 de oameni să se prezinte pentru protestul lor de pe 3 februarie.

Organizatorii convoiului au părăsit luni Virginia și s -au oprit peste noapte în Florida, unde s-au regrupat pentru ca mai mulți oameni să se alăture cauzei lor și s -au organizat pentru a încerca să împingă administrația Biden să ia măsuri pe probleme de frontieră. Imaginile de pe rețelele de socializare arată autoutilitarele pictate și camioanele care s -au alăturat convoiului în creștere din Jacksonville, Florida, în timp ce se pregăteau să se îndrepte prin Alabama, Mississippi și Louisiana pe Quemado, Texas, relatează NY Post.

Organizatorul Kim Yeater a declarat pentru The Post: „Pentru cei care nu sunt: suntem doar cetățeni obișnuiți, fermieri, crescători, ofițeri de poliție pensionari. Nu teoreticieni ai conspirației nebunești. Va fi o adunare pașnică a americanilor din toate clasele politice și toate etniile. Avem camioane canadiene, mame și tătici. Avem motociclete. Dacă oamenii ar putea aduce cai, ar aduce cai. Știu că numerele la care ne uităm sunt de 700.000. Cred că va fi mai mare decât atât. ”

Yeater a spus că grupul nu este împotriva migrației în SUA, dar susține că lucrurile au scăpat de sub control, cu peste 2,4 milioane de oameni întâlniți la granița de sud în ultimul an, potrivit Departamentului Securității Interne și un record de 300.000 în decembrie. Ea a adăugat: „Porțile mari deschise sunt peste tot. Acestea au fost tăiate din interior. Există deschideri uriașe ... care nu ne pot asigura granița. Asta trebuie închis. Avem de gând să luăm o poziție împreună pentru a ne asigura granițele. Ceea ce este cu adevărat important este obiectivul nostru, misiunea noastră este să strălucească lumina reflectoarelor la granițele deschise și să educăm americanii de pericole iminente pentru toți americanii. Suntem totul despre imigrații sigure, legale. Verificând oamenii care vin. Am mame [care vor vorbi sâmbătă la mitinguri] vorbind despre copii care au murit din cauza fentanilului. Am unul al cărui copil a fost ucis de un imigrant ilegal care a trecut de mai multe ori frontiera,”

Convoiul nu va susține „infiltratori” sau „perturbatori”, spunând că cei care acționează vor fi „predați autorităților”, potrivit lui Yeater. De asemenea, ea a reiterat că nu a fost un eveniment „politic”, spunând: „Aceasta nu este o problemă de dreapta sau stânga. Nu este. Suntem băieții care ne aflăm doar în picioare și spunem „trebuie să ne protejăm casa”. Vă punem la dispoziție și acum le responsabilizăm. „Am prieteni care sunt negri, albi, galbeni. Comunitatea completă vietnameză (ne susține) ”, a continuat ea. „Orice discurs de ură, orice rasi, orice supremaciști albi, perturbatori, provocări, infiltratori nu sunt permise. Oricine este o agenție cu trei litere sau Gov Fed va trebui să -și arate ecusonul pentru a intra. Toate acestea vor fi acolo. Asigurați -vă că toată lumea este în siguranță și acest lucru va rămâne pașnic.”

Obiectivul grupului

Un itinerariu distribuit pe site-ul web al grupului afirmă că convoiul urma să plece luni din Virginia, împărțindu-se în două grupuri, cu scopul de a trece prin diferite state de frontieră înainte de a ajunge în Texas. „Obiectivul este simplu – de a face lumină asupra pericolelor evidente pe care le prezintă granițele sudice larg deschise”, a spus un comunicat de presă al grupului distribuit de Fox News.