Atac masiv cu drone asupra Odesei - Au fost afectate locuințe și obiective de infrastructură

Unitățile de apărare aeriană au lucrat timp de o oră și jumătate, respingând valuri de drone Shahed care se apropiau de oraș dinspre Marea Neagră. Apărarea aeriană ucraineană a doborât 10 drone de atac în timpul nopții, a spus armata.

Potrivit primelor rapoarte, nu sunt victime.

Atacul a lovit o infrastructură din Odesa și a provocat un incendiu, pe care lucrătorii de urgență l-au stins. Atacul a afectat, de asemenea, clădiri administrative din oraș și a spart ferestrele mai multor case. Resturile de la dronele căzute au deteriorat anexele din zonă.

Reprezentantul permanent al Ucrainei la Națiunile Unite, Sergiy Kyslytsya, a declarat pe 8 martie că Rusia încearcă să perturbe coridorul maritim al Ucrainei făcând lovituri constante asupra Odesei.

Un atac rusesc cu rachetă asupra Odesei pe 6 martie a ucis cinci persoane. Atacul a coincis cu vizita comună în oraș a președintelui Volodymyr Zelensky și a premierului grec Kyriakos Mitsotakis.

