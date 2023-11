Cimitirul evreiesc din Viena a fost incendiat și svastici au fost desenate pe pereți (foto)

Președintele Comunității Evreiești din Viena, Oskar Deutsch, scrie pe X, cunoscut anterior ca Twitter, că incendiul a ars holul de la intrarea într-o sală de ceremonii, dar nu există răniți. Pompierii și poliția fac cercetări, spune el.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Gerald Schimpf, a declarat pentru presa austriacă că incendiul a avut loc în timpul nopții și s-a stins în mare parte de la momentul în care pompierii au fost alertați la scurt timp după ora 8 dimineața.

Cancelarul austriac Karl Nehammer a emis o declarație în care condamnă „atacul asupra cimitirului evreiesc în cei mai fermi termeni”. El scrie pe X că „antisemitismul nu are loc în societatea noastră” și își exprimă speranța că vinovații vor fi găsiți rapid.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge