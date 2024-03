Cîrstoiu a criticat-o pe Clotilde Armand într-un parc din Sectorul 1: 'Lenea este deviza USR'

Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a acuzat, sâmbătă, în parcul Bazilescu, că Sectorul 1 este „sectorul gunoaielor” pentru că „lenea este deviza USR”, conform Agerpres.

Acesta a transmis că prin venirea la Primăria Sectorului 1 a candidatului alianţei PSD-PNL se vor produce mai multe schimbări, dând exemplu parcurile, zone care fac parte din comunitate şi nu ar trebui să fie îngrădite.

"Noi avem un concept, parcul fără garduri. Ia uitaţi-vă acolo, aveţi gard, la intrarea în parc aveţi gard! Parcul face parte din oraş, parcul face parte din comunitate. Peste tot în lumea asta e o trecere frumoasă de la viaţa de zi cu zi la un parc", a arătat Cîrstoiu.

El a criticat şi situaţia privind salubritatea, susţinând că Sectorul 1 este "sectorul gunoaielor, real". "Vorbim de gunoaie, Sectorul 1 e sectorul gunoaielor, real. E real, este sectorul în care apar şobolani", a spus Cîrstoiu.

El a subliniat că nu este de tolerat o astfel de situaţie în condiţiile în care Sectorul 1 condus de Clotilde Armand (USR) are cel mai mare buget alocat, dintre Sectoarele Capitalei. „Nu se poate aşa ceva. E Sectorul cu cel mai mare buget din Capitală, cu excedent necheltuit. Lenea înveleşte gunoiul. Asta e deviza USR în Sectorul 1, lenea", a declarat Cîrstoiu.

Grupuri de interese

Totodată, el a lansat o serie de acuze la adresa preşedintelui USR, Cătălin Drulă. "Am văzut un domn care este pe nişte afişe prin Bucureşti, cred că Drulă îl cheamă. Mă minunez şi eu, cred că nu-l ştie nimeni pe acest domn, dar emite nişte lucruri şi nişte opinii foarte incorecte şi neadevărate. Ăsta e stilul USR, al grupurilor de interese legate de primăriile de sector şi de Primăria Capitalei", a declarat Cîrstoiu.

Cote la pariuri

Întrebat de presă despre faptul că nu este bine cotat de casele de pariuri în lupta pentru Primăria Capitalei, Cîrstoiu a afirmat că are "cotă la cetăţeni".

"Aoleu, nu am cotă la pariuri, dar am cotă la cetăţeni, asta e important pentru mine. Vom veni cu un program serios şi o să vedeţi ce reprezentăm noi, cine suntem, soluţia pentru Bucureşti. Am identificat 10 domenii prioritare şi la fiecare din cele 10 domenii prioritare sunt 10 măsuri imediate. Lăsaţi-ne să facem o surpriză cu aceste măsuri. Sunt nişte măsuri de atât mult bun simţ care rezolvă imediat nişte probleme, pe care, din păcate, Nicuşor Dan nu le-a gândit", a declarat Cîrstoiu.