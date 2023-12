Corul Madrigal în 2023 - Turneu istoric în SUA, 271 de evenimente, 350.000 de spectatori şi o creştere cu 92 % a încasărilor

Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” a sărbătorit anul acesta 60 de ani de existenţă neîntreruptă printr-un program aniversar de o amploare fără precedent. A susţinut 271 de evenimente în ţară, un turneu istoric în patru mari oraşe din SUA, a adunat peste 350.000 de spectatori şi a parcurs aproape 27.000 de km turneele naţionale şi internaţionale. 2023 a fost şi un an record şi în ce priveşte încasările: 2,3 milioane de lei si o creştere cu 92 % faţă de 2022, potrivit news.ro.

„O tradiţie precum cea a Madrigalului, de 60 de ani, este cu mult mai mult o responsabilitate, decât o pură bucurie. Suntem răspunzători să transmitem bogăţia care este Madrigalul copiilor, copiilor copiilor noştri şi aşa mai departe. Madrigalul nu este doar ambasadorul culturii muzicale româneşti în străinătate. Să nu uităm că, din 1963 şi până în 1989, Madrigalul a fost şi ambasadorul Europei în România, cântând, în acei ani negri, muzică europeană în limble originale”, spune Ion Marin, directorul de onoare al Corului Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” şi preşedinte fondator al Programului Naţional Cantus Mundi.

Cu peste 270 de evenimente desfăşurate în 2023, programul MADRIGAL 60 a inclus o serie de premiere remarcabile, cum ar fi turneul aniversar în Statele Unite ale Americii, primul după 35 de ani, inaugurarea Galeriei „Madrigal – Marin Constantin” la Senatul României, a Salonului muzical la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, expoziţia Art Safari - „Pe mai multe voci” sau volumul aniversar „Marea Carte a Madrigalului”.

Anul 2023 a însemnat pentru Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” multiple lansări editoriale, discografice, multimedia sau de costume, dar şi expoziţii de pictură dedicate ansamblului, precum şi noi prezenţe în spaţiul public a copiilor din Cantus Mundi, programul naţional de incluziune socială prin muzică, iniţiat de Ion Marin, în anul 2011.

Toate aceste evenimente culturale au reunit peste 350.000 de spectatori, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, precum şi peste 2 milioane de vizualizări în mediul online.

„Dacă în anii ’60, Corul Madrigal şi Marin Constantin înfăptuiau o revoluţie a colindelor şi a muzicii corale în România, Madrigalul lui 2023 nu se dezminte - deschide drumuri şi continuă să construiască programe care să apropie oamenii de muzică. De la festivaluri şi spectacole complexe, la expoziţii de artă sau memorialistice, de la a cânta în Congresul american, la a cânta la răsărit pe malul Mării Negre, ori în producţii multimedia (cum a fost Spotlight Festival), Corul Madrigal a fost peste tot în 2023. Profesionalismul şi excelenţa au fost cheia anului 2023. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără partenerii noştri şi fără această echipă extraordinară, determinată, care crede în Madrigal şi simte Madrigal. Mulţumim publicului şi îi aşteptăm pe spectatorii noştri şi în 2024 cu noi proiecte şi surprize”, afirmă Emil Pantelimon, managerul Corului Naţional de Cameră „Madrgal - Marin Constantin”.

MADRIGAL 60 a fost organizat în 6 mari secţiuni:

• Excelenţa în muzică, cu 48 de spectacole, concerte şi recitaluri sau producţii în premieră, susţinute atât în sălile de concert, cât şi la evenimente oficiale sau în mass media. Premierele anului 2023 au fost producţiile „Despre Cultură” la Ateneul Român, „Madrigal for Babies” la Circul Metropolitan Bucureşti şi Concertul Extraordinar din Festivalul Internaţional „George Enescu” – Misa Criolla.

• Unim România prin muzică, cu 3 turnee şi festivaluri naţionale de Paşte, Sfânta Maria şi Crăciun, cu audienţe record şi premiere absolute. În cadrul turneelor, Madrigal a susţinut spectacole şi concerte în 10 localităţi din ţară: Bacău, Iaşi, Târgu Mureş, Braşov, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Constanţa, Sinaia, Alexandria şi Bucureşti.

• Diplomaţie Madrigal, cu turneul aniversar în Statele Unite ale Americii, de pe Coasta de Est, pe cea de Vest, la New York, Washington, D.C., Chicago şi Seattle: 7 concerte sold out în spaţii prestigioase şi cele mai mari catedrale americane. De asemenea, Madrigal a surprins publicul şi cu două flashmob-uri - în celebra Times Square New York şi în avion, deasupra Americii, de Ziua Naţională a României.

• Programul Naţional Cantus Mundi – Integrare socială şi educaţie culturală – peste 50 de proiecte educaţionale şi evenimente publice pentru corurile de copii şi ansamblurile de percuţie: ateliere, recitaluri, concerte, Galele Cantus Mundi, campaniile „Hai Cantus Mundi” şi „Armistiţiu de Crăciun”, turnee, recitaluri pe stadioanele naţionale etc.

În 2023, platforma Cantus Mundi a reunit 1.989 de coruri de copii din ţară. La marile spectacole ale Corului Madrigal au participat 3.656 de copii, iar 150 de voluntari au fost implicaţi în organizarea evenimentelor Madrigal - Cantus Mundi.

• Tezaurul Madrigal, cu trei luni de expunere interactivă a istoriei şi prezentului Madrigal la Art Safari, cu o expoziţie curatoriată pe 1.000 mp, 8 serii de expoziţii de pictură ale artiştilor contemporani dedicate ansamblului la „Galeria Madrigal 60” de la sediul instituţiei sau lansarea noii serii de costume renascentiste.

• În casele românilor de pretutindeni, cu 8 lansări naţionale şi internaţionale: editoriale, discografice, multimedia: „Marea Carte a Madrigalului” – semnată de Mădălin Guruianu, „Madrigal în arhivele Securităţii. Rezistenţa prin colind” şi „Madrigal în arhivele Securităţii. Turneele în S.U.A.” – ambele semnate de Monica Lup, videoclipul „Valurile Dunării” şi trei lansări discografice de Crăciun pe vinil şi DVD Blu-ray, seria de emisiuni TV „Madrigal la Art Safari” şi „Madrigal de Crăciun” sau lansarea vinului aniversar „Madrigal Excelentia”. De asemenea, Madrigal a ajuns în casele românilor şi prin intermediul celor 15 televiziuni care au transmis evenimentele ansamblului, la nivel naţional şi local.

În ceea ce priveşte încasările instituţiei, acestea au cunoscut o creştere semnificativă, de la 1,2 milioane lei în 2022 la 2,3 milioane lei în 2023. Astfel, se înregistrează o creştere de 92 % a veniturilor proprii. Pentru anul 2024 se estimează o creştere a veniturilor cu 50% faţă de anul 2023, astfel încât încasările se vor ridica la un total de 3,5 milioane lei.



Anul 2024 va fi dedicat copiilor din Programul Naţional Cantus Mundi şi sărbătoririi celor 10 ani de existenţă oficială a celei mai mari mişcări de integrare socială a copiilor prin muzică din România.