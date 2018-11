Cozmin Gușă denunţă campania derulată de GSP împotriva judo-ului românesc

Cozmin Guşă, preşedintele Federaţiei Române de Judo, denunţă campania derulată de GSP împotriva judo-ului românesc. Publicaţia prezintă acuzaţiile grave ale unei foste judokane la adresa Centrului olimpic de la Cluj, potrivit realitatea.net.

"Consider ca derulați o campanie împotriva judo ului românesc, coordonata de către șeful editorial al Dvs , Catalin Tolontan.

Sunteți total lipsiți de argumente de tip deontologic, in condițiile in care colportati afirmații neverificate din 3 surse minimum, doar din dorința de a creea prejudicii de imagine unor oameni valoroși din sportul nostru, cum ar fi Florin Bercean.

Campania negativă , de tip securistic, este lesne de monitorizat prin atitudinea pe care ați avut o in ultimele luni, atitudine prin care ați promovat scandalul in judo ul românesc , fără a consemna vreun rezultat sportiv pozitiv care s a înregistrat in aceasta perioada.

Citește și: PROTEST pe Centura Capitalei: Peste 100 de oameni au ieşit în stradă împotriva nepăsării autorităţilor

Nu va vom acționa in instanța deocamdată, dar veți primi răspunsuri din partea noastră in spațiul public, care vor demonstra caracterul distructiv al demersurilor voastre, precum și neprofesionalismul generat de comenzile provenite din partea unor foști sau actuali ofițeri de informații care coordonează activitatea curenta a câtorva manageri din trustul dumneavoastră", spune Cozmin Guşă.

GSP a publicat declaraţiile unei foste judokane de la lotul național, Cătălina Rob Ditan, 18 ani, care povestește "calvarul prin care a trecut la Centrul olimpic de la Cluj, în primăvara lui 2014".

În materialul publicat, sportiva descrie cum a fost lovită repetat în cap de antrenorul Florin Bercean, cum i-a fracturat un deget de la picior secundul Gianina Andreica și cum arată inclusiv azi "regimul de teroare și spălare pe creier de la Cluj".