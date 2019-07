Cozmin Gușă iese la rampă după prima conferință a ministrului de Interne: 'Evoluția lui mi-l arată într-un pericol cvasimortal'. Ce avertisment primește Moga

Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit la Realitatea Tv despre prima conferință de presă a noului ministru de Interne, Nicolae Moga.

"Il cunosc pe Nicolae Moga de vreo 21 de ani, daca nu mai bine. L-am cunoscut ca pe un om serios. Si cunosc informatiile despre el. Chiar daca a fost intr-o relatie de prietenie cu grupul de la Constanta, Constantinescu - Mazare - Strutinsky, nu a fost parte din mecanismele frauduloase pe care cei trei le-au pus la cale. Insa evolutia lui de astazi mi-l arata intr-un pericol cvasimortal", a spus Gușă.

"Nu poti, ca nou ministru de Interne, decat daca esti prost sfatuit sau manipulat, sa vii intr-o conferinta de presa atat de ciudata, de terna, presarata cu afirmatii de copil de clasa a IV-a si sa fugi repede, din dorinta de imagine, unde? La Jandarmerie. In conditiile in care vine 10 august peste tine. Te-ai dus la Jandarmerie fara sa mai ceri un raport despre ce s-a intamplat in urma cu un an, in conditiile in care ai fost pus la Interne ca sa fie evitat un megascandal in statul roman, legat de ce s-a intamplat anul trecut. Nicu Moga este omul faptelor, un tip serios, asezat. Cine il impinge in acest joc de imagine, sa spui ceva, fara sa ai de spus nimic... Este o mare capcana.

Pentru ca avem de decontat momentul tragic numit 10 august, noi avem responsabilitatea sa militam in continuare pentru dreptate. Pentru ca nu s-a facut dreptate pentru miile de cetateni batuti", a adăugat consultantul politic.

Cozmin Gușă a încheiat "subiectul Moga" astfel: "Trebuia sa spuna ca il preocupa foarte mult acele documente secretizate fortat de Carmen Dan, care nu au fost date procurorilor si va face toate demersurile ca, pana la 10 august, cand se implineste un an, sa le desecretizeze si sa le ofere procurorilor. Acest lucru putea sa il aseze intr-o postura buna, folositoare, inclusiv pentru Viorica Vasilica Dancila, care a facut acele declaratii elucubrante".