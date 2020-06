Cresc tensiunile la nivel internațional: China REFUZĂ să participe la negocieri cu SUA și Rusia

China refuză să participe la negocieri tripartite de dezarmare cu SUA şi Rusia, a anunţat miercuri purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying, informează dpa.

Oficiali ai SUA şi Rusiei au stabilit să se întâlnească pe 22 iunie, la Viena, pentru o nouă rundă de negocieri cu privire la controlul armelor.



SUA sperau ca Rusia să convingă China să se ralieze negocierilor cu privire la limitarea stocurilor de arme nucleare pentru cele trei ţări, informează Agerpres.



SUA s-au retras în ultimii ani din tratate internaţionale încheiate anterior asupra controlului armelor, precum Tratatul privind forţele nucleare cu rază medie de acţiune (Tratatul INF) şi acordul privind programul nuclear al Iranului, şi doreşte acum să încheie în schimb un acord trilateral cu Rusia şi China.



Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunying, a afirmat că Beijingul a declarat anterior că nu se va ralia negocierilor trilaterale. "Noi am notificat că SUA au tot abordat China în această problemă... care oricum a fost creată" cu intenţia de a abate atenţia de la responsabilitatea lor, a spus Hua.



Afirmaţiile Washingtonului conform cărora doreşte să negocieze cu bună credinţă "par extrem de ridicole şi chiar suprarealiste", a adăugat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei chineze.