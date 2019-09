Dacian Cioloș: Ramona Mănescu mi-a cerut ajutorul pentru numirea unor români în funcții

Europarlamentarul Dacian Cioloș spune că ministrul de Externe, Ramona Manescu, i-a cerut sprijinul pentru numirea unor romani in functii din institutii internationale.

„In urma cu doua saptamani am avut o intalnire cu dna Ramona Manescu la Parlamentul Europea. venit la mine sa discutam posibilitatea de a sprijini anumite candidaturi ale unor romani in institutii internationale. Mi-a cerut sprijinul si am zis ca in masura in care pot, voi sprijini. Am primit-o in birou la mine in calitate de presedinte al grupului Renew”, a zis Cioloș la Digi24.

„Am intrebat ce face Guvernul cu dna Kovesi si dansa mi-a zis ca Guvernul va sprijini candidatura pentru ca e romanca”, a adaugat el.