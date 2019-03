Dosarele de la DNA Ploiești au fost preluate de Structura Centrală - Serviciul a fost resetat

Dosarele de la DNA Ploiești au fost preluate de Structura Centrala a acestei institutii, potrivit unor surse judiciare, după ce Serviciul teritorial a ramas fără mai multi procurori.

Printre acestea se afla si dosarul in care este arestat preventiv Sebastian Ghita, fiind singura cauza in care exista masura preventiva. Daca aceasta va fi ridicata, omul de afaceri va putea reveni in tara.

Cauzele au fost distribuite Sectiei pentru combaterea coruptiei si cele pentru combaterea infractiunilor conexe coruptiei.

In functia de procuror sef al DNA a fost delegat, dupa revocarea lui Lucian Onea, procurorul Nicolae Marin, insa acesta activeaza in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, dupa ce a promovat concursul organizat de CSM.

Serviciul teritorial Ploiești funcționează cu trei procurori, după ce Lucian Onea a demisionat, iar alti trei procurori si-au dat demisia.

