Șeful CJ Hunedoara le dă vestea zilei brădenilor: facturile la energie scad cu 50%!

Este vestea zilei pentru locuitorii din Brad. Șeful CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, anunță că facturile brădenilor vor scădea cu 50%.

"Am primit cu multă satisfacție vestea că principalul furnizor de energie electrică la care sunt abonați locuitorii municipiului Brad a anunțat că tarifele vor scădea cu 50%, așa cum prevede legislația! Am atras atenția public și în scris că, deși există legislație în acest sens, locuitorii Munților Apuseni nu beneficiază de reducerea de tarif.

Încă din vară, mai precis în data de 27 iulie, am transmis o primă adresă în atenția premierului Nicolae Ciucă, în care semnalam această stare de fapt. De asemenea, în data de 21 septembrie a.c. am revenit cu un apel public adresat, de această dată, ministrului Energiei. Deoarece nu am primit niciun răspuns, în 29 septembrie a.c., am revenit și am transmis adrese către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC) și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în care semnalam faptul că drepturile acordate prin lege locuitorilor din Munții Apuseni nu sunt respectate de către furnizorul de energie electrică.

Chiar dacă instituția pe care o reprezint nu are atribuții în acest sens, eu, în calitate de președinte ales al Consiliului Județean Hunedoara nu puteam rămâne pasiv la problemele ridicate de locuitorii din această zonă. M-am implicat, iar toate demersurile pe care le-am făcut au fost comunicate public către dumneavoastră. În cele din urmă, se face dreptate pentru locuitorii din municipiul Brad. Este un început, pentru că zona hunedoreană a Apusenilor mai numără încă 15 comune și orașul Geoagiu.

Iată că se poate, spun din nou! Bucuria este cu atât mai mare cu cât suntem în pragul iernii, iar aceste facturi reduse vor ușura povara financiară de pe umerii cetățenilor. Aștept cu mult interes ca acest lucru să se întâmple și în celelalte localități!", scrie Nistor pe Facebook.