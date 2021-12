FOTO - VIDEO | O statuie din bronz a lui Frank Sinatra a fost inaugurată în oraşul natal al cântăreţului

O statuie impunătoare care îl reprezintă pe legendarul cântăreţ american Frank Sinatra a fost dezvelită duminică în oraşul natal al artistului, Hoboken, din statul New Jersey, cu prilejul împlinirii a 106 ani de la naşterea acestuia, informează DPA, arată Agerpres.

La ceremonia de inaugurare a statuii, desfăşurată duminică în Sinatra Park, a participat şi fiica cea mică a artistului, Tina Sinatra, care a povestit că tatăl ei îşi amintea adeseori de copilăria lui petrecută în oraşul industrial Hoboken, adăugând că în acea localitate Frank Sinatra a învăţat să le ţină piept agresorilor.

Statuia, o creaţie a artistei Carolyn Palmer, îl înfăţişează pe artist sprijinindu-se, cu o atitudine relaxată, de un stâlp de iluminat stradal, cu o mână în buzunarul pantalonilor, iar cealaltă plasată pe borul unei pălării.

Devenit celebru datorită unor melodii precum ''New York, New York'', ''Strangers In The Night'' şi ''My Way'', Frank Sinatra s-a născut în Hoboken pe 12 decembrie 1915 şi şi-a început cariera muzicală în anii 1930.

Legendarul cântăreţ american a murit la Los Angeles pe 14 mai 1998, la vârsta de 82 de ani.