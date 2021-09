Germania reuşeşte să impresioneze sub comanda selecţionerului Hansi Flick, în preliminariile CM 2022

Cu trei victorii obţinute în trei meciuri, 12 goluri marcate şi niciunul încasat, selecţionata Germaniei a reuşit să impresioneze sub comanda noului său selecţioner, Hansi Flick, fiind foarte aproape de calificarea la Cupa Mondială de fotbal ediţia 2022 după succesul categoric înregistrat miercuri seara, la Reykjavik, în faţa Islandei (4-0), potrivit Agerpres.

Germania, care venea după victoriile cu Liechtenstein (2-0) şi Armenia (6-0) de săptămâna trecută, în cadrul Grupa J, din care face parte şi România, s-a impus fără să tremure în faţa islandezilor, graţie golurilor lui Serge Gnabry (5), Antonio Rudiger (24), Leroy Sane (56) şi Timo Werner (88).

Graţie acestui nou succes, germanii şi-au consolidat prima poziţie în clasamentul grupei, având un avans de patru puncte faţă de Armenia şi cinci faţă de România, pe care o vor înfrunta în data de 8 octombrie, la Hamburg.După contraperformanţele repetate din ultimii trei ani sub comanda fostului selecţioner Joachim Loew, care s-a retras la finalul EURO 2020, Hansi Flick a reuşit să le redea internaţionalilor germani entuziasmul şi bucuria de a juca, care păreau să fi dispărut după trista eliminare în primul tur la Cupa Mondială 2018.

Foto: (c) RONALD WITTEK/EPA

Fostul antrenor al lui Bayern Munchen s-a dovedit astfel o alegere extrem de inspirată a conducătorilor Federaţiei germane de fotbal (DBF), în condiţiile în care actualul schelet al naţionalei Germaniei este format din jucători ai grupării de pe Allianz Arena, pe care Flick îi cunoaşte foarte bine.



În faţa Islandei, elevii săi nu au obţinut un succes la fel de categoric ca cel împotriva Armeniei, în principal din cauza lipsei de concentare în faţa porţii, de care au dat dovadă mai ales Havertz şi Werner, autorii unor ratări uriaşe.



"Ultima pasă, precizia şi hotărârea în faţa porţii, acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le îmbunătăţim", a subliniat Fick, care s-a declarat însă mulţumit în ansamblu de "pasul înainte" făcut de echipa sa.



"Am făcut puţine antrenamente împreună, dar ne întoarcem cu nouă puncte după acestei trei meciuri, iar modul în care am jucat a arătat că am făcut un pas înainte. Încă nu suntem la 100%, dar nu putem cere mai mult în acest moment. Echipa arată foarte mult angajament, îşi pune în practică intenţiile, pune adversarul sub presiune. Lucrurile pe care trebuie să le îmbunătăţim sunt ultim apasă, care nu a fost întotdeauna bună, precizia şi hotărârea în faţa porţii", a declarat selecţionerul german după victoria din Islanda.